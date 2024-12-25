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  4. Лидеры 2024 по призовым: огромная сумма Синнера. Побит ли рекорд Джоковича?
ATP
25 декабря 2024, 16:44 | Обновлено 25 декабря 2024, 18:03
302
0

Лидеры 2024 по призовым: огромная сумма Синнера. Побит ли рекорд Джоковича?

Янник заработал более 19 миллионов долларов за выступления в Туре за прошлый сезон

25 декабря 2024, 16:44 | Обновлено 25 декабря 2024, 18:03
302
0
Лидеры 2024 по призовым: огромная сумма Синнера. Побит ли рекорд Джоковича?
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

АТР распределила бонусы между теннисистами за успешные выступления на Итоговом турнире, Мастерсах (АТР 1000) и соревнованиях серии АТР 500.

Лидеры АТР по призовым за 2024 год:

  1. Янник Синнер – $19,735,703
  2. Александр Зверев – $11,501,623
  3. Карлос Алькараc – $10,358,429
  4. Тейлор Фритц – $8,250,064
  5. 🏳️ Даниил Медведев – $6,519,660

Лидеры по полученным бонусам

  1. Янник Синнер – $2,789,554
  2. Александр Зверев – $2,506,520
  3. 🏳️ Андрей Рублев – $1,459,032
  4. Тейлор Фритц – $1,243,869
  5. 🏳️ Даниил Медведев – $903,904

Рекорд по заработанным призовым принадлежит сербскому теннисистку Новаку Джоковичу, который в 2015 году набрал 16585 очков в рейтинге и заработал $21,6 млн.

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призовые Янник Синнер Александр Зверев Карлос Алькарас (теннисист) Тейлор Фритц Даниил Медведев Андрей Рублев Новак Джокович рекорд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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