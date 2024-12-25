ATP25 декабря 2024, 16:44 | Обновлено 25 декабря 2024, 18:03
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Лидеры 2024 по призовым: огромная сумма Синнера. Побит ли рекорд Джоковича?
Янник заработал более 19 миллионов долларов за выступления в Туре за прошлый сезон
25 декабря 2024, 16:44 | Обновлено 25 декабря 2024, 18:03
302
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АТР распределила бонусы между теннисистами за успешные выступления на Итоговом турнире, Мастерсах (АТР 1000) и соревнованиях серии АТР 500.
Лидеры АТР по призовым за 2024 год:
- Янник Синнер – $19,735,703
- Александр Зверев – $11,501,623
- Карлос Алькараc – $10,358,429
- Тейлор Фритц – $8,250,064
- 🏳️ Даниил Медведев – $6,519,660
Лидеры по полученным бонусам
- Янник Синнер – $2,789,554
- Александр Зверев – $2,506,520
- 🏳️ Андрей Рублев – $1,459,032
- Тейлор Фритц – $1,243,869
- 🏳️ Даниил Медведев – $903,904
Рекорд по заработанным призовым принадлежит сербскому теннисистку Новаку Джоковичу, который в 2015 году набрал 16585 очков в рейтинге и заработал $21,6 млн.
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