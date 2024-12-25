Лидеры 2024 по призовым: огромная сумма Синнера. Побит ли рекорд Джоковича?

АТР распределила бонусы между теннисистами за успешные выступления на Итоговом турнире, Мастерсах (АТР 1000) и соревнованиях серии АТР 500.

Лидеры АТР по призовым за 2024 год:

Янник Синнер – $19,735,703 Александр Зверев – $11,501,623 Карлос Алькараc – $10,358,429 Тейлор Фритц – $8,250,064 🏳️ Даниил Медведев – $6,519,660

Лидеры по полученным бонусам

Янник Синнер – $2,789,554 Александр Зверев – $2,506,520 🏳️ Андрей Рублев – $1,459,032 Тейлор Фритц – $1,243,869 🏳️ Даниил Медведев – $903,904

Рекорд по заработанным призовым принадлежит сербскому теннисистку Новаку Джоковичу, который в 2015 году набрал 16585 очков в рейтинге и заработал $21,6 млн.