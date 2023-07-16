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Уимблдон
16 июля 2023, 20:55 | Обновлено 16 июля 2023, 22:05
5741
14

Игра престолов! Алькарас в супербитве скинул Джоковича с трона Уимблдона

Испанский теннисист одолел серба в пяти сетах

16 июля 2023, 20:55 | Обновлено 16 июля 2023, 22:05
5741
14
Игра престолов! Алькарас в супербитве скинул Джоковича с трона Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

20-летний испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 1) выиграл титул на Уимблдоне-2023!

В финале травяного мейджора испанец в пяти сетах обыграл вторую ракетку мира и 23-кратного победителя турниров Grand Slam Новака Джоковича (Сербия).

Уимблдон-2023. Финал

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Новак Джокович (Сербия) [2] – 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4

Алькарас провалил старт матча. В первых двух геймах была равная борьба, но быстрее и качественнее в игру вошел Новак. Испанец ничего не смог противопоставить сербу в первой партии. Итог – поражение 1:6.

Второй сет начался примерно также, как и первый – в равной борьбе, но первым брейк сделал уже Карлос. Правда, Ноле сразу прервал подачу испанца. В 4-м гейме у Карлоса был шанс снова сделать брейк (счет был 30:0, 40:30), но сделать этого не получилось. Теннисисты дошли до тай-брейка, на котором сильнее оказался Карлос. Интересно, что до этого матча Новак выиграл 15 тай-брейков подряд.



В третьем сете Карлос изначально казался свежее (все-таки разница в возрасте велика). Уже в первом гейме Карлос взял подачу серба, а в 4-м спас 2 брейк-поинта и повел 3:1. Пятый гейм второго сета можно назвать геймом года, или как минимум турнира. Теннисисты (на траве!) играли 26 минут на подаче Ноле, было 13 deuce, Новак успел поссориться с судьей, Карлос – повозмущаться на корт. В итоге с 7-го брейк-поинта Карлитос все-таки сделал брейк, а затем закрыл за собой партию со счетом 6:1.

После третьей партии Ноле взял туалетный перерыв и удалился с корта почти на 7 минут. Это, наверное, немного помогло Новаку восстановить силы. Первые четыре гейма прошли очень напряженно и в борьбе. Затем Ноле открыл второе дыхание и просто разобрал Карлоса, у которого ничего не получалось. Итог – 6:3 в пользу Новака.

Казалось, что Ноле снова включит свой режим терминатора и перевернет игру. Однако Карлитос – первый номер рейтинга АТР, пускай ему только 20, но опыта уже очень много. А физически преимущество было полностью на стороне испанца. В первых двух геймах теннисисты спасли по одну брейк-поинту, а затем Карлитос сделал брейк. До завершения поединка Чарли и Ноле выдали еще несколько невероятных поинтов, но брейков больше зрители не увидели. Итог пятого сета – 6:4 в пользу Алькараса. Карлитос – чемпион Уимблдона!

Это была третья встреча теннисистов. Карлитос выиграл 2-й поединок.

Алькарас во второй раз в карьере выиграл турнир серии Grand Slam. В 2022 году он стал победителем Открытого чемпионата США.

Для Джоковича это был 35-й финал турниров Grand Slam. На его счету 7 титулов на Уимблдоне. Новак выигрывал травяной мейджор 4 раза подряд (2018, 2019, 2021, 2022).

Карлос выиграл 12-й матч подряд. До старта Уимблдона Карлос взял титул на турнире АТР 500 в Лондоне.

Для Карлитоса это был 15-й финал в Туре и седьмой в этом сезоне. В 2023 году он уже выиграл шесть титулов.

Отметим, что Карлос Алькарас останется первой ракеткой мира по итогам Уимблдона-2023.

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Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович Уимблдон-2023 выбор редакции отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 14
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introvert
Браво, Карлітос! Блискучий перфоманс і неймовірна звитяга. Перемогти Джоковича на його "домашній" території - це справжній тенісний подвиг. Можна лише позаздрити іспанцям: Рафа ще не встиг вийти на пенсію, а вже встиг отримати більш ніж гідного спадкоємця.
Зрозуміло, на чиїй стороні були симпатії українців. Загалом, за сукупністю позитивних вражень для нас це кращий Вімблдон за десятки років. Якщо не кращий евер.
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+30
DK1961
Руський мир получил еще одну пробоину. На болотах уныние ("братушка сербская" - ку ку).
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+18
u6464u
Один з кращих матчів року , браво Карлос .
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+17
Макс Максов
Ай молодець, достойна заміна Надалю!
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+12
Sergiy20
Король помер, віват Король!
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+7
Nostradamus
Справжній фінал, топовий матч! 
І приємно бачити на нагородженні щасливого молодого пацана, а не напищенного серба) 
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+4
adidas77
Браво Карлітос!
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+3
Swed
20-ти  летний перебегал  36-ти   летнего. 
И хорошо рассчитал конец игры.  Не стал умирать при 5:3 и быстро слил на 5:4.  А потом свою  взял довольно уверенно.   Молодость!
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+3
Trollface
З Перемогою!
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+2
Dmytro
Чудово! 
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+2
T-800
может стать таким себе Хэмилтоном/Ферстаппеном, Йоханессом Бё своего вида ... хотя казалось бы Шумахеры/Феттели/Алонсы/Фуркады/Бьорндал
ены/Пуаре ушли далеко вперед ...
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+1
elPadrino
узнаю испанцев,даже самые великие чемпионы всегда остаются простыми и открытыми людьми
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+1
Первый Среди Равных
супер матч!!
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+1
T-800
Спасали от Серены теннис, пришлось спасать и от Новаче богоравного ...
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0
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