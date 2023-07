Игра престолов! Алькарас в супербитве скинул Джоковича с трона Уимблдона

20-летний испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 1) выиграл титул на Уимблдоне-2023!

В финале травяного мейджора испанец в пяти сетах обыграл вторую ракетку мира и 23-кратного победителя турниров Grand Slam Новака Джоковича (Сербия).

Уимблдон-2023. Финал

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Новак Джокович (Сербия) [2] – 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4

Алькарас провалил старт матча. В первых двух геймах была равная борьба, но быстрее и качественнее в игру вошел Новак. Испанец ничего не смог противопоставить сербу в первой партии. Итог – поражение 1:6.



Второй сет начался примерно также, как и первый – в равной борьбе, но первым брейк сделал уже Карлос. Правда, Ноле сразу прервал подачу испанца. В 4-м гейме у Карлоса был шанс снова сделать брейк (счет был 30:0, 40:30), но сделать этого не получилось. Теннисисты дошли до тай-брейка, на котором сильнее оказался Карлос. Интересно, что до этого матча Новак выиграл 15 тай-брейков подряд.





В третьем сете Карлос изначально казался свежее (все-таки разница в возрасте велика). Уже в первом гейме Карлос взял подачу серба, а в 4-м спас 2 брейк-поинта и повел 3:1. Пятый гейм второго сета можно назвать геймом года, или как минимум турнира. Теннисисты (на траве!) играли 26 минут на подаче Ноле, было 13 deuce, Новак успел поссориться с судьей, Карлос – повозмущаться на корт. В итоге с 7-го брейк-поинта Карлитос все-таки сделал брейк, а затем закрыл за собой партию со счетом 6:1.



После третьей партии Ноле взял туалетный перерыв и удалился с корта почти на 7 минут. Это, наверное, немного помогло Новаку восстановить силы. Первые четыре гейма прошли очень напряженно и в борьбе. Затем Ноле открыл второе дыхание и просто разобрал Карлоса, у которого ничего не получалось. Итог – 6:3 в пользу Новака.



Казалось, что Ноле снова включит свой режим терминатора и перевернет игру. Однако Карлитос – первый номер рейтинга АТР, пускай ему только 20, но опыта уже очень много. А физически преимущество было полностью на стороне испанца. В первых двух геймах теннисисты спасли по одну брейк-поинту, а затем Карлитос сделал брейк. До завершения поединка Чарли и Ноле выдали еще несколько невероятных поинтов, но брейков больше зрители не увидели. Итог пятого сета – 6:4 в пользу Алькараса. Карлитос – чемпион Уимблдона!

Это была третья встреча теннисистов. Карлитос выиграл 2-й поединок.

Алькарас во второй раз в карьере выиграл турнир серии Grand Slam. В 2022 году он стал победителем Открытого чемпионата США.

Для Джоковича это был 35-й финал турниров Grand Slam. На его счету 7 титулов на Уимблдоне. Новак выигрывал травяной мейджор 4 раза подряд (2018, 2019, 2021, 2022).

Карлос выиграл 12-й матч подряд. До старта Уимблдона Карлос взял титул на турнире АТР 500 в Лондоне.

Для Карлитоса это был 15-й финал в Туре и седьмой в этом сезоне. В 2023 году он уже выиграл шесть титулов.

Отметим, что Карлос Алькарас останется первой ракеткой мира по итогам Уимблдона-2023.

