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Уимблдон
16 июля 2023, 21:36 | Обновлено 16 июля 2023, 21:50
1283
1

ФОТО. Джокович заплакал. Церемония награждения после финала Уимблдона-2023

Карлос Алькарас в 20 лет выиграл травяной мейджор

16 июля 2023, 21:36 | Обновлено 16 июля 2023, 21:50
1283
1
ФОТО. Джокович заплакал. Церемония награждения после финала Уимблдона-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

16 июля состоялся финальный поединок Уимблдона-2023 у мужчина между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом (АТР 1) и экс-лидером мирового тенниса Новаком Джоковичем (Сербия, ATP 2).

Игра завершилась победой Карлитоса в пяти сетах со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

Алькарас во второй раз в карьере выиграл турнир серии Grand Slam. В 2022 году он стал победителем Открытого чемпионата США.

На церемонии награждения Джокович заплакал, когда поблагодарил свою жену и детей за то, что пришли поддержать его в этом матче.

ФОТО. Джокович заплакал. Церемония награждения после финал Уимблдона-2023

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фото Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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Serhii P.
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