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  4. Не хватило везения. Тренер Челси объяснил первое за два месяца поражение
Англия
26 декабря 2024, 20:10 |
191
0

Не хватило везения. Тренер Челси объяснил первое за два месяца поражение

Команда Марески уступила Фулхэму

26 декабря 2024, 20:10 |
191
0
Не хватило везения. Тренер Челси объяснил первое за два месяца поражение
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал поражение от Фулхэма, которое стало для команды первым в АПЛ за два месяца.

«Мы использовали все свои шансы, но немного не было везения и мы проиграли. Теперь нужно восстановиться и через три дня выходить на новый матч».

«Мы должны лучше контролировать игру, потому что команда пропускает слишком много контратак соперника. Однако из таких матчей футболисты смогут извлечь много уроков».

«Давление? Я не думаю, что на Чесли сейчас оказывается давление», – сказал Мареска.

Команда идет второй с отставанием от Ливерпуля в 4 очка.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Энцо Мареска
Иван Зинченко Источник: BBC
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