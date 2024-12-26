Не хватило везения. Тренер Челси объяснил первое за два месяца поражение

Тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал поражение от Фулхэма, которое стало для команды первым в АПЛ за два месяца.

«Мы использовали все свои шансы, но немного не было везения и мы проиграли. Теперь нужно восстановиться и через три дня выходить на новый матч».

«Мы должны лучше контролировать игру, потому что команда пропускает слишком много контратак соперника. Однако из таких матчей футболисты смогут извлечь много уроков».

«Давление? Я не думаю, что на Чесли сейчас оказывается давление», – сказал Мареска.

Команда идет второй с отставанием от Ливерпуля в 4 очка.