Не хватило везения. Тренер Челси объяснил первое за два месяца поражение
Команда Марески уступила Фулхэму
Тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал поражение от Фулхэма, которое стало для команды первым в АПЛ за два месяца.
«Мы использовали все свои шансы, но немного не было везения и мы проиграли. Теперь нужно восстановиться и через три дня выходить на новый матч».
«Мы должны лучше контролировать игру, потому что команда пропускает слишком много контратак соперника. Однако из таких матчей футболисты смогут извлечь много уроков».
«Давление? Я не думаю, что на Чесли сейчас оказывается давление», – сказал Мареска.
Команда идет второй с отставанием от Ливерпуля в 4 очка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ферлан Менди и Орельен Тчуамэни могут покинуть королевский клуб
Вирджила ван Дейк на «Бернабеу» ждать не стоит