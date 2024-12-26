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Англия
26 декабря 2024, 20:26 | Обновлено 26 декабря 2024, 21:54
2393
0

Известна оценка Забарного за матч в АПЛ, в котором вишни не пропустили

«Кристал Пэлас» сыграл вничью с «вишнями» 

26 декабря 2024, 20:26 | Обновлено 26 декабря 2024, 21:54
2393
0
Известна оценка Забарного за матч в АПЛ, в котором вишни не пропустили
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

«Борнмут» в домашнем матче АПЛ против «Кристал Пэлас» сыграл вничью 0:0 и продолжил серию без поражений до шести встреч. Украинский защитник Илья Забарный отыграл весь матч.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения матча авторитетный портал WhoScored оценил выступления Ильи Забарного в 7.0 баллов – это одна из самых высоких оценок среди всех игроков «Борнмута».

Главным героем матча стал партнер Ильи Забарного Дин Хёйсен, который получил от WhoScored 8.1 балл.

Оценки матча Борнмут – Кристал Пэлас от WhoScored

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Кристал Пэлас WhoScored Дин Хёйсен Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Илья Забарный оценки
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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