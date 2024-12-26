Известна оценка Забарного за матч в АПЛ, в котором вишни не пропустили

«Борнмут» в домашнем матче АПЛ против «Кристал Пэлас» сыграл вничью 0:0 и продолжил серию без поражений до шести встреч. Украинский защитник Илья Забарный отыграл весь матч.

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После завершения матча авторитетный портал WhoScored оценил выступления Ильи Забарного в 7.0 баллов – это одна из самых высоких оценок среди всех игроков «Борнмута».

Главным героем матча стал партнер Ильи Забарного Дин Хёйсен, который получил от WhoScored 8.1 балл.

Оценки матча Борнмут – Кристал Пэлас от WhoScored