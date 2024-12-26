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Португалия
26 декабря 2024, 19:40 | Обновлено 26 декабря 2024, 20:05
1776
2

Мудрик во время отстранения провел тренировку с игроками участника ЛЧ

Украинец тренировался с игроками «Бенфики»

26 декабря 2024, 19:40 | Обновлено 26 декабря 2024, 20:05
1776
2
Мудрик во время отстранения провел тренировку с игроками участника ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Украинца отстранили от футбола и тренировок с «Челси». Во время отстранения Мудрик посетил бой украинского боксера Александра Усика и свадьбу Анатолия Трубина. Во время визита в Лиссабон Мудрик провел тренировку. Во время пребывания в Лиссабоне Мудрик потренировался в спортзале Франсиско Мартинша, где он работал с игроками «Бенфики» – Антониу Силва и Томаш Араужо.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Бенфика Анатолий Трубин
Дмитро Олійник Источник: A Bola
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Комментарии 2
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Iigor6583
Форму потрібно підтримувати, бо скоро відмінять дискваліфікацію.
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+1
serhiy
Пацани в черзі на тест ).
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0
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