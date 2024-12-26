Мудрик во время отстранения провел тренировку с игроками участника ЛЧ

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Украинца отстранили от футбола и тренировок с «Челси». Во время отстранения Мудрик посетил бой украинского боксера Александра Усика и свадьбу Анатолия Трубина. Во время визита в Лиссабон Мудрик провел тренировку. Во время пребывания в Лиссабоне Мудрик потренировался в спортзале Франсиско Мартинша, где он работал с игроками «Бенфики» – Антониу Силва и Томаш Араужо.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.