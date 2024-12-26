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  4. Коуч Эвертона оценил матч с Ман Сити, в котором Миколенко привез пенальти
Англия
26 декабря 2024, 19:05 | Обновлено 26 декабря 2024, 20:11
1755
3

Коуч Эвертона оценил матч с Ман Сити, в котором Миколенко привез пенальти

Шон Дайч оценил этот поединок

26 декабря 2024, 19:05 | Обновлено 26 декабря 2024, 20:11
1755
3
Коуч Эвертона оценил матч с Ман Сити, в котором Миколенко привез пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Дайч

В матче чемпионата Англии «Манчестер Сити» продолжил неудачную серию, сыграв вничью 1:1 с «Эвертоном». Команда Жузепа Гвардиолы выиграла лишь раз за последние девять туров АПЛ и идет 6-й.

Игра запомнилась ошибкой украинского защитника гостей Виталия Миколенко, который привез пенальти. Главный тренер «ирисок» Шон Дайч прокомментировал этот матч.

«Нам не забили сегодня пенальти, наш вратарь Джордан Пикфорд провел великолепный матч, как и остальные его партнеры. Наш вратарь сегодня принял много правильных решений. В АПЛ нет простых поединков, мы должны быть преданы делу в следующих поединках», – сказал Шон Дайч.

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Джордан Пикфорд Эвертон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Манчестер Сити - Эвертон
Дмитро Олійник Источник: BBC
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Falko
"Коуч Евертона ... Віталій оцінив цей поєдинок"
Я не знав, що Шона Дайча теж звати Віталій. Це, мабуть, по мамі ;)
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+1
Iigor6583
Микола заробив дурний пенальті. Навіщо різко махати кінцівкою, потрібно було легенько шпокнути м'ячик в сторону і  залишити суперника з носом.
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0
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