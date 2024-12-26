Коуч Эвертона оценил матч с Ман Сити, в котором Миколенко привез пенальти

В матче чемпионата Англии «Манчестер Сити» продолжил неудачную серию, сыграв вничью 1:1 с «Эвертоном». Команда Жузепа Гвардиолы выиграла лишь раз за последние девять туров АПЛ и идет 6-й.

Игра запомнилась ошибкой украинского защитника гостей Виталия Миколенко, который привез пенальти. Главный тренер «ирисок» Шон Дайч прокомментировал этот матч.

«Нам не забили сегодня пенальти, наш вратарь Джордан Пикфорд провел великолепный матч, как и остальные его партнеры. Наш вратарь сегодня принял много правильных решений. В АПЛ нет простых поединков, мы должны быть преданы делу в следующих поединках», – сказал Шон Дайч.