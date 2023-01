Проиграла экс-пятой ракетке. Ястремская не смогла пройти во второй раунд АО

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 101) в первом раунде Australian Open 2023 проиграла Алене Остапенко (Латвия, WTA 17) в двух сетах за 1 час и 15 минут.

Australian Open 2023. 1/64 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Алена Остапенко (Латвия) [17] – 4:6, 2:6

В первом сете шла довольно ровная борьба, однако Даяна дрогнула в десятом гейме на своей подаче и отдала партию. Во втором сете Остапенко продолжила контролировать игру, а Даяна продолжала ошибаться.

Отметим, что Ястремская ни разу не сделала брейк в поединке. К слову, Остапенко является экс-пятой ракеткой мира. В 2017 году она выиграла Ролан Гаррос.

Во втором раунде АО 2023 Остапенко встретится с победительницей матча Анна Бондарь – Ана Богдан.

"A complete performance" by @JelenaOstapenk8 💪🇱🇻



The 2017 @rolandgarros champ books her place in the second round of #AO2023, winning 6-4 6-2.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen pic.twitter.com/aHsjHl8hq3