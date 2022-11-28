Южная Корея – Гана – 0:2. Видео голов (обновляется)

В понедельник, 28 ноября, в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, проходящего в Катаре, отношения выясняют сборные Южной Кореи и Ганы, которые выступают в квартете Н.

Матч Южная Корея – Гана проходит в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн сити».

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24 минута. 0:1! Салису. Ганец оказался расторопнее всех в штрафной сборной Южной Кореи и пробил несильно, зато точно

34 минута. 0:2! Кудус. 20-й номер сборной Ганы точно пробил головой после передачи в исполнении Аю