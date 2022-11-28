Чемпионат мира28 ноября 2022, 15:50 | Обновлено 28 ноября 2022, 15:56
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Южная Корея – Гана – 0:2. Видео голов (обновляется)
Вашему вниманию видео голов в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022
28 ноября 2022, 15:50 | Обновлено 28 ноября 2022, 15:56
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В понедельник, 28 ноября, в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, проходящего в Катаре, отношения выясняют сборные Южной Кореи и Ганы, которые выступают в квартете Н.
Матч Южная Корея – Гана проходит в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн сити».
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24 минута. 0:1! Салису. Ганец оказался расторопнее всех в штрафной сборной Южной Кореи и пробил несильно, зато точно
34 минута. 0:2! Кудус. 20-й номер сборной Ганы точно пробил головой после передачи в исполнении Аю
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Выжимают из моментов.... И повторы отличные по отсутствию офсайда. Нам бы такие мультики, так и базаров бы не было после игр.