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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 15:50 | Обновлено 28 ноября 2022, 15:56
441
1

Южная Корея – Гана – 0:2. Видео голов (обновляется)

Вашему вниманию видео голов в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022

28 ноября 2022, 15:50 | Обновлено 28 ноября 2022, 15:56
441
1
Южная Корея – Гана – 0:2. Видео голов (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 28 ноября, в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, проходящего в Катаре, отношения выясняют сборные Южной Кореи и Ганы, которые выступают в квартете Н.

Матч Южная Корея – Гана проходит в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн сити».

24 минута. 0:1! Салису. Ганец оказался расторопнее всех в штрафной сборной Южной Кореи и пробил несильно, зато точно

34 минута. 0:2! Кудус. 20-й номер сборной Ганы точно пробил головой после передачи в исполнении Аю

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Источник Sport.ua
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Dar Veter
Черная звезда  - Корее 3,14 в рифму.   
Выжимают из моментов....   И повторы отличные по отсутствию офсайда.  Нам  бы такие мультики, так и базаров  бы не было после игр.
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