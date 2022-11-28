Африка сильнее Азии. Голевая феерия в матче Южной Кореи и Ганы

Неожиданно и приятно завершился матч двух аутсайдеров группы H на ЧМ-2022 по футболу. Нет, не с точки зрения турнирной таблицы или каких-то фанатских эмоций. Команды вышли играть, вышли биться за результат и подарили красочный и голевой футбол болельщикам. Результат 2:3 закономерен? Фаворита встречи перед матчем было трудно назвать, но игра Ганы по первому матчу выглядела куда интереснее и свежее, чем футбол корейцев.

Первые 20 минут игры были не самыми интересными. Команды много играли в пас, пытались находить моменты, но до логического завершения так и не доходило. Ситуацию исправил гол Мохаммеда Салису, который подобрал мяч на отскоке и легко переиграл голкипера. Защитник оказался в нужном месте и в нужно время. Спустя 10 минут Гана увеличила преимущество и повела со счетом 2:0. После идеальной подачи Джордана Айю Мохаммед Кудус с близкого расстояния пробил головой и забил. Больше в первом тайме моментов опасных не было, команды ушли на перерыв.

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Казалось бы, 2:0, комфортное преимущество, обороняться и искать шансы на контраатаках. Но у корейцев были совершенно другие планы. Вначале на 53-й минуте Хе-сон Чо создал первый действительно опасный момент у ворот Ганы, а уже спустя 14 минут записала на свой счет дубль. Два гола он забил головой после безумно точных навесов партнеров. Теперь, вроде как, игра стала проходить под диктовку Южной Кореи. Но Гана вспомнила, что в первом тайме игру контролировала именно она и уже на 68-й минуте Мохаммед Кудус оформил дубль, забив после невероятного удара низом в левый угол.

Буквально через 7 минут Кан Ин Ли нанес точный удар со штрафного, но вратарь Ганы в поразительном прыжке достал мяч из левого нижнего угла. Именно с этого момента и началось невероятное давление на ворота Ати Зиги. С 76-й минуты до конца матча Южная Корея имела 4 голевых момента, чтоб сравнять счет, но Гана устояла. Кстати, наверное не хватило лидерской игры Сона. Звездный кореец создавал моменты, давал темп, но действительно опасных моментов у него не было.

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Корея сильно наседала, но ганцы буквально ложились под каждый мяч, обороняясь практически всем составом. Много эмоций подарила концовка встречи, а вишенкой на торте стала красная карточка главному тренеру Южной Кореи Паулу Бенту за не самое корректное поведение. Представьте что было бы, если бы корейци все-таки забрали одно очко с этого поединка…

Но имеем то, что имеем. Гана вышла на второе место в группе, впереди матч с Уругваем. А все мы прекрасно знаем, что произошло на мундиале в 2010… Если Гана за 2 матча подарила фанатам такую бурю эмоций, то насколько они заведенными выйдут против Уругвая? В активе команды из Африки 3 очка, а у Южной Кореи, которая занимает последнюю строчку в квартете, только один пункт. В третьем туре они сыграют с Португалией.

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Чемпионат мира 2022 по футболу. Группа H

Южная Корея – Гана – 2:3

Чо Гю-Сон, 58, 61 – Салису, 24, Кудус, 34, 69

Ву-Юн Чун, 27, Ким Ен Вон, 77 – Лэмпти, 73

Бенту, 90+11 (тренер Южной Кореи)

Южная Корея: Ким Сын-Гю – Чо Гю-Сон, Ким Джин-Су, Ву-Юн Чун (На Санг Хо, 46), Хван Ин-Бом, Ким Мин-Чжэ (Квон Кен Вон, 90+2), Сон Хын-Мин, Квон Чан-Хун (Ли Кан Ин, 57), Ким Мун-Хван, Ким Юн-Гвон, Чон Ву-Юн (Хван Ви Чо, 78)

Гана: Ати-Зиджи – Парти, Лэмпти (Одои, 78), Вильямс, Салису, Амарти, Дж. Айю (Сулемана, 78), А. Айю (Кьере, 78), Менса (Баба, 88), Кудус (Джику, 83), Абдул Самед.