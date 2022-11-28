Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Южная Корея – Гана – 2:3. Видео голов и обзор матча
Чемпионат мира
Южная Корея
28.11.2022, FT 2 : 3
Гана
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
28 ноября 2022, 17:52 | Обновлено 28 ноября 2022, 18:21
2970
4

Южная Корея – Гана – 2:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022

28 ноября 2022, 17:52 | Обновлено 28 ноября 2022, 18:21
2970
4
Южная Корея – Гана – 2:3. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 28 ноября, в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, проходящего в Катаре, отношения выясняют сборные Южной Кореи и Ганы, которые выступают в квартете Н.

Матч Южная Корея – Гана проходит в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн сити».

Видеообзор матча

24 минута. 0:1! Салису. Ганец оказался расторопнее всех в штрафной сборной Южной Кореи и пробил несильно, зато точно

34 минута. 0:2! Кудус. 20-й номер сборной Ганы точно пробил головой после передачи в исполнении Аю

58 минута. 1:2! Ки Син Чо. Он пробил точно головой прямо по центру ворот соперников.

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Гана).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Чо Гю Сун (Южная Корея).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Чо Гю Сун (Южная Корея).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Гана).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Салису (Гана).
По теме:
Верят в 39-летнего Пепе. У Португалии есть проблемы в обороне
Бразилия – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Бензема все еще может сыграть на ЧМ-2022
сборная Ганы по футболу сборная Южной Кореи по футболу ЧМ-2022 по футболу стартовые составы Южная Корея - Гана
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 28 ноября 2022, 01:10 0
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты

Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре

Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
Футбол | 28 ноября 2022, 09:48 4
Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике

Сауль Альварес явно недоволен поступком звездного аргентинца

Спасательный круг. Германия сохранила шансы на плей-офф ничьей с Испанией
Футбол | 27.11.2022, 22:57
Спасательный круг. Германия сохранила шансы на плей-офф ничьей с Испанией
Спасательный круг. Германия сохранила шансы на плей-офф ничьей с Испанией
ФОТО. Битва грандов. Лучшие фотомгновения матча между Испанией и Германией
Футбол | 28.11.2022, 15:16
ФОТО. Битва грандов. Лучшие фотомгновения матча между Испанией и Германией
ФОТО. Битва грандов. Лучшие фотомгновения матча между Испанией и Германией
Осечка фаворита. Кривбасс первым в сезоне УПЛ обыграл Днепр-1
Футбол | 28.11.2022, 16:25
Осечка фаворита. Кривбасс первым в сезоне УПЛ обыграл Днепр-1
Осечка фаворита. Кривбасс первым в сезоне УПЛ обыграл Днепр-1
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dar Veter
2:3!!!
Ответить
0
Dar Veter
Фига себе!  И сразу 2:2!  Вот это футболы сегодня.
Ответить
0
Dar Veter
Во, чертяка. Вышел и забил первый гол Кореи на ЧМ.
Ответить
0
Dar Veter
Черная звезда  - Корее 3,14 в рифму.   
Выжимают из моментов....   И повторы отличные по отсутствию офсайда.  Нам  бы такие мультики, так и базаров  бы не было после игр.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дали бой, но проиграли. Женская сборная Украины уступила Франции
Дали бой, но проиграли. Женская сборная Украины уступила Франции
27.11.2022, 19:54 6
Баскетбол
Джошуа рассказал, за кого будет болеть в бою Усик – Фьюри
Джошуа рассказал, за кого будет болеть в бою Усик – Фьюри
27.11.2022, 15:30 1
Бокс
Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра
Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра
26.11.2022, 22:19 8
Футбол
Не Шахтер. Известен клубный приоритет Мудрика
Не Шахтер. Известен клубный приоритет Мудрика
27.11.2022, 09:33 18
Футбол
ВИДЕО. Очень важный гол. Месси забил Мексике дальним ударом
ВИДЕО. Очень важный гол. Месси забил Мексике дальним ударом
26.11.2022, 22:32 1
Футбол
Аргентина – Мексика – 2:0. Гол и ассист Месси. Видео голов и обзор матча
Аргентина – Мексика – 2:0. Гол и ассист Месси. Видео голов и обзор матча
26.11.2022, 23:05 1
Футбол
Крутой успех. Украинский теннисист выиграл два трофея за одну неделю
Крутой успех. Украинский теннисист выиграл два трофея за одну неделю
27.11.2022, 15:27 4
Теннис
Один из городов на россии остался без света и воды
Один из городов на россии остался без света и воды
27.11.2022, 18:30 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности