Чемпионат мира
28.11.2022 15:00 - : -
Чемпионат мира28 ноября 2022, 03:15 | Обновлено 28 ноября 2022, 03:16
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Южная Корея – Гана. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022
Смотрите 28 ноября в 15:00 поединок Мундиаля-2022
28 ноября 2022, 03:15 | Обновлено 28 ноября 2022, 03:16
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В понедельник, 28 ноября, состоится матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором встретятся национальные сборные Южной Кореи и Ганы.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоится на стадионе «Эдюкейшн Сити» в Эр-Райян. Начало матча в 15:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
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