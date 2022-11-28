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Южная Корея
28.11.2022 15:00 - : -
Гана
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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 03:15 | Обновлено 28 ноября 2022, 03:16
22
0

Южная Корея – Гана. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022

Смотрите 28 ноября в 15:00 поединок Мундиаля-2022

28 ноября 2022, 03:15 | Обновлено 28 ноября 2022, 03:16
22
0
Южная Корея – Гана. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 28 ноября, состоится матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором встретятся национальные сборные Южной Кореи и Ганы.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоится на стадионе «Эдюкейшн Сити» в Эр-Райян. Начало матча в 15:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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