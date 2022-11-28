В понедельник, 28 ноября, в Эль Вакре на стадионе «Эль-Джануб» состоится матч второго тура чемпионата мира-2022 в рамках группы G, в котором сыграют Камерун и Сербия. Стартовый свисток эмиратского рефери Мохаммеда Абдулла Хасана Мохамеда из Дубай прозвучит в 12:00 по киевскому времени.

Камерун



Матч первого тура мундиаля в Катаре с участием сборной Камеруна проходил на следующий день после очередного массированного ракетного удара по Украине, поэтому далеко не все наши болельщики имели возможность наблюдать за тем, как представитель африканского континента проиграл Швейцарии (0:1). С точки зрения дальнейшей турнирной борьбы, любой неудачный исход матчей без участия Бразилии для претендентов на вторую путевку в плей-офф от данного квартета является чуть ли не смертельным, и так уж вышло, что футболисты Ригоберта Сонга стали первыми, кто это прочувствовал на себе.

В предстоящей игре «неукротимые львы» обязаны брать три очка, если хотят и дальше претендовать на выход из группы. И если посмотреть на их стартовый состав, то данная задача выглядит решаемой, но крайне сложной. За камерунцев выступают представители ведущих клубов Бундеслиги, Серии A и Лиги 1, но при этом они являются достаточно редкими экземплярами. Конечно, с линией атаки у команды Сонга дела обстоят неплохо, однако в обороне дела обстоят намного хуже, что было заметно еще в процессе подготовки команды к турниру. Тут стоит отметить, что Камерун не побеждает вот уже пять матчей кряду, поэтому и настроение в раздевалке этой сборной соответствующее.

Сербия



Любым образом поддерживать выступления сербской сборной на чемпионате мира-2022 в текущих политических реалиях для украинских болельщиков – моветон, однако игнорировать сам факт участия этой команды на мировом первенстве было бы достаточно глупо. Тем более, что коллектив Драгана Стойковича все еще претендует на место в плей-офф от своего квартета. Для «белых орлов» турнир начинался с поражения от Бразилии (0:2), что было достаточно прогнозируемым исходом. Однако сопротивление представители европейского субконтинента оказывали соперникам на протяжении часа игрового времени, что позволило им набраться опыта в противостоянии с действительно сильным соперником.

Сила африканских сборных всегда заключалась в физических данных, но и у сербов с этими показателями все в полном порядке. Другое дело, что они более грамотно подкованы в тактическом плане, и это уже выводит их на уровень выше предстоящих соперников, которые далеки от понятия баланса даже в своем стартовом составе. Стандарты и физически сильные форварды – Камеруну в подходящих для оппонентов условиях попросту нечего будет противопоставить той же связке Митрович – Влахович, которую против бразильцев пришлось разорвать исключительно в угоду более плотного построения в обороне.

Ориентировочные составы



Камерун: Онана – Толо, Кастеллетто, Нкулу, Фай – Хонгла, Ондуа, Замбо-Ангисса – Токо-Экамби, Шупо-Мотинг, Мбеумо.

Сербия: В. Милинкович-Савич – Павлович, Велькович, Миленкович – Младенович, С. Милинкович-Савич, Гудель, Живкович – Тадич – Влахович, Митрович.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке европейская сборная окажется сильнее. Нашей ставкой будет позиция – Сербия победит и ТМ 3.5 с коэффициентом 2.33 по линии Parimatch.

28 ноября, понедельник