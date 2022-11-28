Катарские горки. Камерун и Сербия забили 6 мячей, не определив победителя

В понедельник, 28 ноября, состоялся матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором встречались национальные сборные Камеруна и Сербии. Поединок состоялся на стадионе «Эль-Джануб» в Эль Вакре.

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Сборная Камеруна до этой встречи проиграла восемь матчей подряд на чемпионатах мира. На ЧМ-2014 Камерун уступил Бразилии (1:4), Хорватии (0:4) и Мексике (0:1), на ЧМ-2010 – Нидерландам (1:2), Дании (1:2) и Японии (0:1), на ЧМ-2002 – Германии (0:2). В последний раз на таком уровне удалось обыграть еще Саудовскую Аравию в 2002-м (1:0).

Сербия в стартовой встрече сражалась с командой Бразилии. Звездной атаке европейской сборной абсолютно ничем не удалось потривожить Аллисона, а пентакампеоны усилиями Ришарлисона организовали два гола в ворота Вани Милинковича-Савича. Перед очной встречей Сербия рассматривалась как фаворит, но вряд ли бы кто-то удивился какому-то другому исходу. Результаты в Катаре нас к этому уже приучили.

В первом тайме команда Драгана Стойковича больше контролировала мяч, но особо опасных моментов у ворот африканской сборной долгое время не создавала. Камерун забил первым, удачно разыграв стандарт. После навеса с углового защитник «Нанта» Шарль Кастеллетто остался один на дальней штанге и забил первый гол своей сборной на этом мундиале.

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Первая часть матча подходила к концу, но сербы внезапно перевернули ход встречи и забили два гола «в раздевалку». На первой компенсированной минуте к первому тайму защитник «РБ Зальцбурга» Страхиня Павлович откликнулся на навес со штрафного от Душана Тадича. А спустя несколько минут сербы вышли вперед. Сергей Милинкович-Савич после передачи Андрия Живковича точно пробил из-за пределов штрафной площади.

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Преимущество Сербии в начале второго тайма также было заметным, уже на 53-й минуте счет стал 3:1. Живкович снова отличился ассистом, на этот раз забить удалось нападающему «Фулхэма» Александару Митровичу. Казалось, что на этом даную встречу можно закрывать, но сборная Камеруна не смирилась с поражением. В период с 64-й по 66-ю минуты африканская команда дважды результативно поймала защиту сербов во время создания искусственного положения вне игры. Сначала один на один выбежал Венсан Абубакар, который элегантно перебросил вратаря сербов. А чуть позже нападающий «Аль-Насра» сам ассистировал Максиму Чупо-Мотингу из «Баварии».

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На этом голы закончились хотя попытки что-то изменить еще были. Во втором матче игрового дня в этом квартете сыграют сборные Бразилии и Швейцарии. Победитель матча может обеспечить себе место в плей-офф уже после второго тура, остальные команды при любых раскладах останутся с шансами на 1/8 финала.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа G. 2-й тур

Камерун – Сербия – 3:3

Кастелетто (29), Абубакар (63), Чупо-Мотинг (66) – Павлович (45+1), Милинкович-Савич (45+3), Митрович (53).

Нкулу (24), Бассогог (30), Йович (45), Миленкович (90).

Камерун – Эпасси, Фэ, Нкулу, Кастеллетто, Толо, Кунде (Ондуа, 67), Замбо-Ангисса (Гвет, 81), Онгла (Абубакар, 55), Шупо-Мотинг, Токо-Экамби (Бассогог, 67), Мбемо (Нкуду, 81).

Сербия – Милинкович-Савич, Велькович (Бабич, 78), Миленкович, Павлович (Митрович, 56), Костич (Джуричич, 90), Милинкович-Савич (Груйич, 79), Максимович, Лукич, Живкович (Радонич, 78), Тадич, Митрович.