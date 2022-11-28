Чемпионат мира28 ноября 2022, 12:00 | Обновлено 28 ноября 2022, 14:26
1636
0
Камерун – Сербия – 3:3. Дикая ничья. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча группового раунда ЧМ-2022
28 ноября 2022, 12:00 | Обновлено 28 ноября 2022, 14:26
1636
0
В понедельник, 28 ноября, состоялся матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором встречались национальные сборные Камеруна и Сербии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Чемпионат мира. Групповой этап. Группа G. 2-й тур
Камерун – Сербия – 3:3
Кастелетто (29), Абубакар (63), Чупо-Мотинг (66) – Павлович (45+1), Милинкович-Савич (45+3), Митрович (53).
Гол Кастелетто
Гол Павловича
Гол Милинковича-Савича
(новость обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 ноября 2022, 07:50 4
Коди Гакпо не против продолжить карьеру в Англии
Биатлон | 28 ноября 2022, 03:30 0
Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте
Футбол | 28.11.2022, 13:19
Футбол | 27.11.2022, 20:15
Футбол | 27.11.2022, 16:56
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.11.2022, 09:33 17
27.11.2022, 05:30 9
26.11.2022, 14:45
26.11.2022, 12:31 2
27.11.2022, 13:33
27.11.2022, 13:58 41
27.11.2022, 23:59 3
26.11.2022, 11:55