В понедельник, 28 ноября, состоялся матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором встречались национальные сборные Камеруна и Сербии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа G. 2-й тур

Камерун – Сербия – 3:3

Кастелетто (29), Абубакар (63), Чупо-Мотинг (66) – Павлович (45+1), Милинкович-Савич (45+3), Митрович (53).

Гол Кастелетто

Гол Павловича

Гол Милинковича-Савича

(новость обновляется)