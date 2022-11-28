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Чемпионат мира
Камерун
28.11.2022, FT 3 : 3
Сербия
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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 12:00 | Обновлено 28 ноября 2022, 14:26
1636
0

Камерун – Сербия – 3:3. Дикая ничья. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча группового раунда ЧМ-2022

28 ноября 2022, 12:00 | Обновлено 28 ноября 2022, 14:26
1636
0
Камерун – Сербия – 3:3. Дикая ничья. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 28 ноября, состоялся матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором встречались национальные сборные Камеруна и Сербии.

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Чемпионат мира. Групповой этап. Группа G. 2-й тур

Камерун – Сербия – 3:3
Кастелетто (29), Абубакар (63), Чупо-Мотинг (66) – Павлович (45+1), Милинкович-Савич (45+3), Митрович (53).

Гол Кастелетто

Гол Павловича

Гол Милинковича-Савича

(новость обновляется)

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Источник Sport.ua
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