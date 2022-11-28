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28 ноября 2022, 16:26 | Обновлено 28 ноября 2022, 16:36
707
0

Тренер сборной Сербии: «Мы очень разочарованы результатом»

Драган Стойкович – о матче с Камеруном (3:3)

28 ноября 2022, 16:26 | Обновлено 28 ноября 2022, 16:36
707
0
Тренер сборной Сербии: «Мы очень разочарованы результатом»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович дал оценку матчу 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022 с командой Камеруна, который завершился вничью 3:3.

«Нет никаких сомнений, что это самая интересная игра на данный момент на ЧМ. Но она явно не добавила радости нам — тренерам. Мы очень разочарованы результатом, 3:1 – это большой отрыв. Нужно быть умным и действовать рационально, чтобы довести игру до желаемого конца. Некоторые ошибки обошлись нам очень дорого.

Результат 3:3, но я думаю, что мы были немного лучше. Теперь ждем результата другого матча группы. У этого чемпионата мира странные результаты. Победить нелегко, и мы должны верить до конца. Сейчас самое главное – увидеть состояние игроков, на которых можно рассчитывать в следующей игре», – заявил Стойкович.

Сборная Сербии в таблице группы G занимает четвертое место, имея 1 очко в двух матчах. Лидером группы являются бразильцы, имеющие 3 очка после 1 матча, вторыми идут швейцарцы, у которых также 3 пункта после одного поединка. Камерунцы третьи с 1 пунктом после 2 встреч.

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Источник Reuters
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