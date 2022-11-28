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Чемпионат мира
Южная Корея
28.11.2022 15:00 - : -
Гана
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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 02:47 | Обновлено 28 ноября 2022, 03:13
36
0

Южная Корея – Гана. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Придет ли представитель Африки к успеху на этот раз?

28 ноября 2022, 02:47 | Обновлено 28 ноября 2022, 03:13
36
0
Южная Корея – Гана. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 28 ноября, в Эр-Райяне на стадионе «Эдюкейшн Сити» состоится матч второго тура чемпионата мира-2022 в рамках группы H, в котором сыграют Южная Корея и Гана. Стартовый свисток английского рефери Энтони Тейлора из Вайсеншейва прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Южная Корея


Сразу пять футболистов с именем Ким в линии обороны, пожалуй, является наиболее сильным оружием данного представителя азиатского футбола на текущем чемпионате мира. Если же говорить более серьезно, то португальский специалист Паулу Бенту привез с собой в Катар очередную подборку классных футболистов, представляющих клубы как из местной лиги, так и коллективы ведущих европейских стран. Конечно, Южной Корее еще предстоит дорасти по уровню популярности футбольной школы до Японии, однако уже сейчас легко проглядывается тенденции в данной стране. «Азиатские тигры» любят физически сильных и скоростных исполнителей, поэтому легко составят конкуренцию африканским командам в этом плане.

Что уж тут говорить, если даже первые в истории чемпионы мира, сборная Уругвая, с ее сногсшибательным составом исполнителей из лучших клубов планеты не смогла распечатать ворота «воинов Тэджу» несколькими днями ранее (0:0)? В группе, где есть только один ярко выраженный фаворит в лице Португалии, такой старт турнира для Кореи можно считать достаточно перспективным, так как победа в предстоящем матчем позволит ей больше не обращать внимания хотя бы на одного из соперников. В безголевом матче против уругвайской национальной команды обошлось без травм, поэтому Бенту может рассчитывать на аналогичный стартовый состав. Слабых звеньев в текущей ротации корейцев замечено не было, хотя и их матч также имели возможность увидеть далеко не все украинские болельщики.

Гана


В распоряжении Отто Аддо хотя и нет в стартовом составе пяти игроков с одинаковыми именами позади, однако это не мешает сборной Ганы демонстрировать привлекательный футбол в противостояниях против соперников уровня сборной Португалии. «Черные звезды» начали для себя чемпионат мира с поражения от европейской сборной (2:3), последствия которого, впрочем, могут оказаться для представителей Африки намного более перспективными, чем может показаться на первый взгляд. Во-первых, Южной Корее и Уругваю еще предстоит сыграть против главного фаворита в группе. Во-вторых, в заключительном отрезке стартовой игры ганцы показали, что готовы играть в футбол наивысшего уровня.

По большому счету, три очка на балансе Португалии после встречи против Ганы вполне можно считать не в полной мере заслуженной добычей, хотя и нападающий Иньяки Уильямс может винить исключительно себя за отсутствие гола на последних секундах по итогу ошибки голкипера соперников. Подборка исполнителей стартового состава у «черных звезд» действительно топ-уровня, так как безумно талантливый Мохаммед Кудус прекрасно уживается с представителями АПЛ, Ла Лиги и Лиги 1. Кроме того, что редкость для африканских команд, у Ганы еще и на скамейке запасных есть где разгуляться, что добавляет им условных баллов в перспективе этого турнира.

Ориентировочные составы


Южная Корея: Ким Син Гю – Ким Мун Хван, Ким Мин Дже, Ким Эн Гвон, Ким Джин Су – Чун Ву Юн, Хван Ин Бом – Сон Хын Мин, На Сан Хо – Хван Й Джо.

Гана: Ати-Зиги – Баба, Джику, Амарти, Лэмпти – Партей, Самед – А. Аю, Кудус, Сулемана – Уильямс.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке команды поделят очки. Нашей ставкой будет позиция – ничья с коэффициентом 3.15 по линии Parimatch.

28 ноября, понедельник

Южная Корея – Гана
Эр-Райян. «Эдюкейшн Сити». 15:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO и Суспильне Спорт
Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншей, Англия).
Прогноз Sport.ua – 1:1
Parimatch
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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