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  4. Валенсия приняла решение по Яремчуку. Где продолжит карьеру украинец?
Испания
03 мая 2024, 17:27 |
1213
1

Валенсия приняла решение по Яремчуку. Где продолжит карьеру украинец?

Нападающий вернется в «Брюгге»

03 мая 2024, 17:27 |
1213
1
Валенсия приняла решение по Яремчуку. Где продолжит карьеру украинец?
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий испанской «Валенсии» Роман Яремчук покинет клуб и вернется в бельгийский «Брюгге», сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, руководство «летучих мышей» «высоко ценит» игру 28-летнего футболиста, но не готово платить за него 4 миллиона евро, которые «Брюгге» требует в качестве компенсации за выкуп игрока национальной сборной Украины.

В текущем сезоне Роман Яремчук провел 25 матчей за «Валенсию», отметившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Роман Яремчук вернулся к полноценным тренировкам после травмы.

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Роман Яремчук Валенсия Брюгге трансферы трансферы Ла Лиги аренда игрока чемпионат Бельгии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
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turist86
Лише 4 мільйони? Та якщо Роман гарно відіграє Євро, то буде коштувати втричі більше
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