Валенсия приняла решение по Яремчуку. Где продолжит карьеру украинец?

Украинский нападающий испанской «Валенсии» Роман Яремчук покинет клуб и вернется в бельгийский «Брюгге», сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, руководство «летучих мышей» «высоко ценит» игру 28-летнего футболиста, но не готово платить за него 4 миллиона евро, которые «Брюгге» требует в качестве компенсации за выкуп игрока национальной сборной Украины.

В текущем сезоне Роман Яремчук провел 25 матчей за «Валенсию», отметившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Роман Яремчук вернулся к полноценным тренировкам после травмы.