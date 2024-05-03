Валенсия приняла решение по Яремчуку. Где продолжит карьеру украинец?
Нападающий вернется в «Брюгге»
Украинский нападающий испанской «Валенсии» Роман Яремчук покинет клуб и вернется в бельгийский «Брюгге», сообщает издание El Gol Digital.
По информации источника, руководство «летучих мышей» «высоко ценит» игру 28-летнего футболиста, но не готово платить за него 4 миллиона евро, которые «Брюгге» требует в качестве компенсации за выкуп игрока национальной сборной Украины.
В текущем сезоне Роман Яремчук провел 25 матчей за «Валенсию», отметившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Роман Яремчук вернулся к полноценным тренировкам после травмы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Почеттино победила в дерби
В прессу попала информация о временах работы нынешнего коуча «Шахтера» в «Твенте»