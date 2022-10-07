Ребров не пришел на пресс-конференцию Аль-Айна. Стал известна причина

Украинский тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров не появился на пресс-конференции клуба, как было запланировано.

Испанский ассистент украинского наставника Висенте Гомес объяснил причину неявки:

«У Сергея Реброва есть определенные проблемы со здоровьем, но сегодня ему уже было лучше, чем вчера. Мы надеемся, что он будет полностью здоров до матча 7 октября. Команда находится в хорошем настроении и попытается добиться второй победы подряд».

7 октября в 5-м туре сыграют «Дибба Аль-Фуджейра» и «Аль-Айн».

Чемпионат ОАЭ. Турнирная таблица после 4 туров