Ребров не пришел на пресс-конференцию Аль-Айна. Стал известна причина
Испанский ассистент украинского наставника Висенте Гомес объяснил ситуацию
Украинский тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров не появился на пресс-конференции клуба, как было запланировано.
Испанский ассистент украинского наставника Висенте Гомес объяснил причину неявки:
«У Сергея Реброва есть определенные проблемы со здоровьем, но сегодня ему уже было лучше, чем вчера. Мы надеемся, что он будет полностью здоров до матча 7 октября. Команда находится в хорошем настроении и попытается добиться второй победы подряд».
7 октября в 5-м туре сыграют «Дибба Аль-Фуджейра» и «Аль-Айн».
Чемпионат ОАЭ. Турнирная таблица после 4 туров
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