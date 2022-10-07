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07 октября 2022, 02:55 | Обновлено 07 октября 2022, 03:11
184
0

Ребров не пришел на пресс-конференцию Аль-Айна. Стал известна причина

Испанский ассистент украинского наставника Висенте Гомес объяснил ситуацию

07 октября 2022, 02:55 | Обновлено 07 октября 2022, 03:11
184
0
Ребров не пришел на пресс-конференцию Аль-Айна. Стал известна причина
Аль-Айн. Сергей Ребров

Украинский тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров не появился на пресс-конференции клуба, как было запланировано.

Испанский ассистент украинского наставника Висенте Гомес объяснил причину неявки:

«У Сергея Реброва есть определенные проблемы со здоровьем, но сегодня ему уже было лучше, чем вчера. Мы надеемся, что он будет полностью здоров до матча 7 октября. Команда находится в хорошем настроении и попытается добиться второй победы подряд».

7 октября в 5-м туре сыграют «Дибба Аль-Фуджейра» и «Аль-Айн».

Чемпионат ОАЭ. Турнирная таблица после 4 туров

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Сергей Ребров Аль-Айн Висенте Гомес чемпионат ОАЭ по футболу
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Источник Sport.ua
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