ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сделала ротацию своих представителей в комитетах УЕФА

26 апреля члены Исполкома УАФ приняли решение обратиться в УЕФА об отзыве Андрея Павелко с должности члена Исполнительного комитета УЕФА.

Помимо Павелко, УАФ обратилась в УЕФА с просьбой об отстранении и других представителей Украины из органов главного исполнительного органа футбольной Европы.

Заявление УАФ:

В связи со значительными кадровыми изменениями в ряде национальных ассоциаций УЕФА своим циркуляром № 15/2024 от 28.03.2024 дал возможность национальным ассоциациям обновить членство в комитетах и панелях УЕФА с целью оптимизации соответствующего представительства и поддержки деятельности по вопросам, имеющим решающее значение для деятельности и развития футбола.

Учитывая, что большинство представителей Украины в комитетах и панелях УЕФА на сегодняшний день потеряли должности в УАФ, Исполком Украинской ассоциации футбола на своем заседании 26 апреля решил отозвать следующих представителей УАФ из органов УЕФА:

Андрея Павелко – с должностей заместителя председателя Комитета юношеского и любительского футбола УЕФА и заместителя председателя Комитета по футзалу и пляжному футболу УЕФА;

Юрия Записоцкого – с должности второго вицеголовы Комитета по лицензированию клубов УЕФА;

– с должности второго вицеголовы Комитета по лицензированию клубов УЕФА; Вадима Костюченко -– с должности члена Комитета ХетТрик УЕФА;

-– с должности члена Комитета ХетТрик УЕФА; Алексея Михайличенко – с должности члена Комитета соревнований национальных сборных УЕФА;

– с должности члена Комитета соревнований национальных сборных УЕФА; Олега Протасова – с должности члена Комитета футбола УЕФА;

– с должности члена Комитета футбола УЕФА; Владимира Генинсона – с должности члена Комитета стадионов и безопасности УЕФА;

– с должности члена Комитета стадионов и безопасности УЕФА; Андрея Бондаренко – с должности члена Панели административных экспертов УЕФА.

Исполкомом УАФ были определены следующие представители для занятия вакантных должностей:

президент УАФ Андрей Шевченко – должности заместителя председателя Комитета юношеского и любительского футбола УЕФА;

– должности заместителя председателя Комитета юношеского и любительского футбола УЕФА; первый вице-президент УАФ Павел Бойчук – должности члена Комитета Хет-Трик УЕФА;

– должности члена Комитета Хет-Трик УЕФА; вице-президент УАФ Сергей Ребров – должности члена Комитета соревнований национальных сборных УЕФА;

– должности члена Комитета соревнований национальных сборных УЕФА; вице-президент УАФ Александр Шевченко – должности второго вицеголовы Комитета по лицензированию клубов УЕФА;

– должности второго вицеголовы Комитета по лицензированию клубов УЕФА; президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко – должности заместителя председателя Комитета по футзалу и пляжному футболу УЕФА;

– должности заместителя председателя Комитета по футзалу и пляжному футболу УЕФА; председатель Комитета по профессиональному футболу УАФ Олег Лужный – должности члена Комитета по футболу УЕФА;

– должности члена Комитета по футболу УЕФА; аместитель генерального секретаря УАФ Виталий Данильченко – должности члена Панели административных экспертов УЕФА.

У звʼязку зі значними кадровими змінами в низці національних асоціацій УЄФА своїм циркуляром № 15/2024 від 28.03.2024 надав можливість національним асоціаціям оновити членство в комітетах та панелях УЄФА з метою оптимізації відповідного представництва та підтримки актуальної співпраці з питань, які мають вирішальне значення для діяльності та розвитку футболу.

Враховуючи, що більшість представників України в комітетах та панелях УЄФА станом на сьогодні втратили посади в УАФ, Виконком Української асоціації футболу на своєму засіданні 26 квітня вирішив відкликати наступних представників УАФ із органів УЄФА:

— Андрія Павелка — із посад заступника голови Комітету юнацького та аматорського футболу УЄФА та заступника голови Комітету з футзалу та пляжного футболу УЄФА;

— Юрія Запісоцького — із посади другого віцеголови Комітету з ліцензування клубів УЄФА;

— Вадима Костюченка — із посади члена Комітету ХетТрик УЄФА;

— Олексія Михайличенка — із посади члена Комітету змагань національних збірних УЄФА;

— Олега Протасова — із посади члена Комітету футболу УЄФА;

— Володимира Генінсона — із посади члена Комітету стадіонів та безпеки УЄФА;

— Андрія Бондаренка — із посади члена Панелі адміністративних експертів УЄФА.

Натомість Виконкомом УАФ були визначені наступні представники для зайняття вакантних посад:

— президент УАФ Андрій Шевченко — посади заступника голови Комітету юнацького та аматорського футболу УЄФА;

— перший віцепрезидент УАФ Павло Бойчук — посади члена Комітету ХетТрик УЄФА;

— віцепрезидент УАФ Сергій Ребров — посади члена Комітету змагань національних збірних УЄФА;

— віцепрезидент УАФ Олександр Шевченко — посади другого віцеголови Комітету з ліцензування клубів УЄФА;

— президент Асоціації футзалу України Сергій Владико — посади заступника голови Комітету з футзалу та пляжного футболу УЄФА;

— голова Комітету професіонального футболу УАФ Олег Лужний — посади члена Комітету футболу УЄФА;

— заступник генерального секретаря УАФ Віталій Данильченко — посади члена Панелі адміністративних експертів УЄФА.