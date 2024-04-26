ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сделала ротацию своих представителей в комитетах УЕФА
Украинская ассоциация футбола приняла решение обратиться в УЕФА об отзыве Павелко
26 апреля члены Исполкома УАФ приняли решение обратиться в УЕФА об отзыве Андрея Павелко с должности члена Исполнительного комитета УЕФА.
Помимо Павелко, УАФ обратилась в УЕФА с просьбой об отстранении и других представителей Украины из органов главного исполнительного органа футбольной Европы.
Заявление УАФ:
В связи со значительными кадровыми изменениями в ряде национальных ассоциаций УЕФА своим циркуляром № 15/2024 от 28.03.2024 дал возможность национальным ассоциациям обновить членство в комитетах и панелях УЕФА с целью оптимизации соответствующего представительства и поддержки деятельности по вопросам, имеющим решающее значение для деятельности и развития футбола.
Учитывая, что большинство представителей Украины в комитетах и панелях УЕФА на сегодняшний день потеряли должности в УАФ, Исполком Украинской ассоциации футбола на своем заседании 26 апреля решил отозвать следующих представителей УАФ из органов УЕФА:
Андрея Павелко – с должностей заместителя председателя Комитета юношеского и любительского футбола УЕФА и заместителя председателя Комитета по футзалу и пляжному футболу УЕФА;
- Юрия Записоцкого – с должности второго вицеголовы Комитета по лицензированию клубов УЕФА;
- Вадима Костюченко -– с должности члена Комитета ХетТрик УЕФА;
- Алексея Михайличенко – с должности члена Комитета соревнований национальных сборных УЕФА;
- Олега Протасова – с должности члена Комитета футбола УЕФА;
- Владимира Генинсона – с должности члена Комитета стадионов и безопасности УЕФА;
- Андрея Бондаренко – с должности члена Панели административных экспертов УЕФА.
Исполкомом УАФ были определены следующие представители для занятия вакантных должностей:
- президент УАФ Андрей Шевченко – должности заместителя председателя Комитета юношеского и любительского футбола УЕФА;
- первый вице-президент УАФ Павел Бойчук – должности члена Комитета Хет-Трик УЕФА;
- вице-президент УАФ Сергей Ребров – должности члена Комитета соревнований национальных сборных УЕФА;
- вице-президент УАФ Александр Шевченко – должности второго вицеголовы Комитета по лицензированию клубов УЕФА;
- президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко – должности заместителя председателя Комитета по футзалу и пляжному футболу УЕФА;
- председатель Комитета по профессиональному футболу УАФ Олег Лужный – должности члена Комитета по футболу УЕФА;
- аместитель генерального секретаря УАФ Виталий Данильченко – должности члена Панели административных экспертов УЕФА.
У звʼязку зі значними кадровими змінами в низці національних асоціацій УЄФА своїм циркуляром № 15/2024 від 28.03.2024 надав можливість національним асоціаціям оновити членство в комітетах та панелях УЄФА з метою оптимізації відповідного представництва та підтримки актуальної співпраці з питань, які мають вирішальне значення для діяльності та розвитку футболу.
Враховуючи, що більшість представників України в комітетах та панелях УЄФА станом на сьогодні втратили посади в УАФ, Виконком Української асоціації футболу на своєму засіданні 26 квітня вирішив відкликати наступних представників УАФ із органів УЄФА:
— Андрія Павелка — із посад заступника голови Комітету юнацького та аматорського футболу УЄФА та заступника голови Комітету з футзалу та пляжного футболу УЄФА;
— Юрія Запісоцького — із посади другого віцеголови Комітету з ліцензування клубів УЄФА;
— Вадима Костюченка — із посади члена Комітету ХетТрик УЄФА;
— Олексія Михайличенка — із посади члена Комітету змагань національних збірних УЄФА;
— Олега Протасова — із посади члена Комітету футболу УЄФА;
— Володимира Генінсона — із посади члена Комітету стадіонів та безпеки УЄФА;
— Андрія Бондаренка — із посади члена Панелі адміністративних експертів УЄФА.
Натомість Виконкомом УАФ були визначені наступні представники для зайняття вакантних посад:
— президент УАФ Андрій Шевченко — посади заступника голови Комітету юнацького та аматорського футболу УЄФА;
— перший віцепрезидент УАФ Павло Бойчук — посади члена Комітету ХетТрик УЄФА;
— віцепрезидент УАФ Сергій Ребров — посади члена Комітету змагань національних збірних УЄФА;
— віцепрезидент УАФ Олександр Шевченко — посади другого віцеголови Комітету з ліцензування клубів УЄФА;
— президент Асоціації футзалу України Сергій Владико — посади заступника голови Комітету з футзалу та пляжного футболу УЄФА;
— голова Комітету професіонального футболу УАФ Олег Лужний — посади члена Комітету футболу УЄФА;
— заступник генерального секретаря УАФ Віталій Данильченко — посади члена Панелі адміністративних експертів УЄФА.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Фейеноорд» гарантировал себе участие в главном еврокубком турнире
У грузинского хавбека еще три года контракта с неаполитанцами