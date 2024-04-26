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Украина. Премьер лига
26 апреля 2024, 21:38 | Обновлено 26 апреля 2024, 22:35
904
3

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сделала ротацию своих представителей в комитетах УЕФА

Украинская ассоциация футбола приняла решение обратиться в УЕФА об отзыве Павелко

26 апреля 2024, 21:38 | Обновлено 26 апреля 2024, 22:35
904
3
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сделала ротацию своих представителей в комитетах УЕФА
УЕФА

26 апреля члены Исполкома УАФ приняли решение обратиться в УЕФА об отзыве Андрея Павелко с должности члена Исполнительного комитета УЕФА.

Помимо Павелко, УАФ обратилась в УЕФА с просьбой об отстранении и других представителей Украины из органов главного исполнительного органа футбольной Европы.

Заявление УАФ:

В связи со значительными кадровыми изменениями в ряде национальных ассоциаций УЕФА своим циркуляром № 15/2024 от 28.03.2024 дал возможность национальным ассоциациям обновить членство в комитетах и панелях УЕФА с целью оптимизации соответствующего представительства и поддержки деятельности по вопросам, имеющим решающее значение для деятельности и развития футбола.

Учитывая, что большинство представителей Украины в комитетах и панелях УЕФА на сегодняшний день потеряли должности в УАФ, Исполком Украинской ассоциации футбола на своем заседании 26 апреля решил отозвать следующих представителей УАФ из органов УЕФА:

Андрея Павелко – с должностей заместителя председателя Комитета юношеского и любительского футбола УЕФА и заместителя председателя Комитета по футзалу и пляжному футболу УЕФА;

  • Юрия Записоцкого – с должности второго вицеголовы Комитета по лицензированию клубов УЕФА;
  • Вадима Костюченко -– с должности члена Комитета ХетТрик УЕФА;
  • Алексея Михайличенко – с должности члена Комитета соревнований национальных сборных УЕФА;
  • Олега Протасова – с должности члена Комитета футбола УЕФА;
  • Владимира Генинсона – с должности члена Комитета стадионов и безопасности УЕФА;
  • Андрея Бондаренко – с должности члена Панели административных экспертов УЕФА.

Исполкомом УАФ были определены следующие представители для занятия вакантных должностей:

  • президент УАФ Андрей Шевченко – должности заместителя председателя Комитета юношеского и любительского футбола УЕФА;
  • первый вице-президент УАФ Павел Бойчук – должности члена Комитета Хет-Трик УЕФА;
  • вице-президент УАФ Сергей Ребров – должности члена Комитета соревнований национальных сборных УЕФА;
  • вице-президент УАФ Александр Шевченко – должности второго вицеголовы Комитета по лицензированию клубов УЕФА;
  • президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко – должности заместителя председателя Комитета по футзалу и пляжному футболу УЕФА;
  • председатель Комитета по профессиональному футболу УАФ Олег Лужный – должности члена Комитета по футболу УЕФА;
  • аместитель генерального секретаря УАФ Виталий Данильченко – должности члена Панели административных экспертов УЕФА.

У звʼязку зі значними кадровими змінами в низці національних асоціацій УЄФА своїм циркуляром № 15/2024 від 28.03.2024 надав можливість національним асоціаціям оновити членство в комітетах та панелях УЄФА з метою оптимізації відповідного представництва та підтримки актуальної співпраці з питань, які мають вирішальне значення для діяльності та розвитку футболу.

Враховуючи, що більшість представників України в комітетах та панелях УЄФА станом на сьогодні втратили посади в УАФ, Виконком Української асоціації футболу на своєму засіданні 26 квітня вирішив відкликати наступних представників УАФ із органів УЄФА:

— Андрія Павелка — із посад заступника голови Комітету юнацького та аматорського футболу УЄФА та заступника голови Комітету з футзалу та пляжного футболу УЄФА;

— Юрія Запісоцького — із посади другого віцеголови Комітету з ліцензування клубів УЄФА;

— Вадима Костюченка — із посади члена Комітету ХетТрик УЄФА;

— Олексія Михайличенка — із посади члена Комітету змагань національних збірних УЄФА;

— Олега Протасова — із посади члена Комітету футболу УЄФА;

— Володимира Генінсона — із посади члена Комітету стадіонів та безпеки УЄФА;

— Андрія Бондаренка — із посади члена Панелі адміністративних експертів УЄФА.

Натомість Виконкомом УАФ були визначені наступні представники для зайняття вакантних посад:

— президент УАФ Андрій Шевченко — посади заступника голови Комітету юнацького та аматорського футболу УЄФА;

— перший віцепрезидент УАФ Павло Бойчук — посади члена Комітету ХетТрик УЄФА;

— віцепрезидент УАФ Сергій Ребров — посади члена Комітету змагань національних збірних УЄФА;

— віцепрезидент УАФ Олександр Шевченко — посади другого віцеголови Комітету з ліцензування клубів УЄФА;

— президент Асоціації футзалу України Сергій Владико — посади заступника голови Комітету з футзалу та пляжного футболу УЄФА;

— голова Комітету професіонального футболу УАФ Олег Лужний — посади члена Комітету футболу УЄФА;

— заступник генерального секретаря УАФ Віталій Данильченко — посади члена Панелі адміністративних експертів УЄФА.

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Сергей Владыко Юрий Записоцкий Вадим Костюченко Алексей Михайличенко Олег Протасов Владимир Генинсон Андрей Бондаренко Андрей Шевченко Павел Бойчук Сергей Ребров Александр Шевченко Украинская ассоциация футбола исполком УАФ исполком УЕФА УЕФА
Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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MrStepanovM .
це логічний крок..бентежить що продовжують просувати обісравшогося Олександра Шевченка...і цивілізованні країнах так не роблять
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+1
George1
Безсоромна корупція 
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0
Выталкиватель парашутистов
Понеслось... 90% предлагаемых кандидатур не знают хоть один иностранный язык и 0% опыта работы вообще в какой-либо организации. Идем дорогой "Слуг народа" - министрами становятся люди вообще без высшего профильного образования, а некоторые кроме ложки ничего в руках не держали. А Андрюша Шевченко сразу хочет в Исполком УЕФА! А почитать Устав этой организации - западло? Там все расписано, как можно попасть в Исполком УЕФА - только через выборы! 
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0
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