Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина может потерять влияние в УЕФА. При чем тут Павелко? Названа причина
Украина. Премьер лига
26 апреля 2024, 20:55 | Обновлено 26 апреля 2024, 21:01
574
1

Украина может потерять влияние в УЕФА. При чем тут Павелко? Названа причина

В УАФ решили отозвать место Украины в исполнительном комитете УЕФА

26 апреля 2024, 20:55 | Обновлено 26 апреля 2024, 21:01
574
1
Украина может потерять влияние в УЕФА. При чем тут Павелко? Названа причина
Twitter

Украинский журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале сообщил, что в УАФ решили отозвать место Украины в исполнительном комитете УЕФА:

«В УАФ решили отозвать место Украины в исполнительном комитете УЕФА. По моей информации, сегодня на заседании нашего руководящего органа в Доме Футбола приняли решение обратиться в Европейский футбольный союз с ходатайством лишить Андрея Павелко членства в тамошнем Исполкоме.

Подобные просьбы будут касаться и некоторых других представителей Украины в УЕФА. Из профильных комитетов будут отзывать, в частности, Владимира Генинсона, Вадима Костюченко, Юрия Записоцкого. Все они должны были работать в административных органах до 2027 года.

Заменить каждого из них на кого-то другого нам не удастся, все позиции являются выборными. Поэтому в случае одобрения со стороны УЕФА Украина полностью теряет места и соответственно свой голос и влияние в этих комитетах, а также в главном исполнительном органе футбольной Европы», – написал Бурбас.

Позже пресс-служба УАФ официально сообщила, что федерация решила отозвать место Украины и Исполкоме УЕАФ:

«Во время заседания Исполкома УАФ, которое прошло в Доме футбола 26 апреля, был рассмотрен вопрос по осуществлению предыдущим президентом УАФ Андреем Павелко полномочий члена Исполнительного комитета УЕФА.

После обсуждения члены Исполкома УАФ приняли решение обратиться в УЕФА об отзыве Андрея Павелко с должности члена Исполнительного комитета УЕФА в соответствии с ч. 3 ст. 21 Устава УЕФА в связи с утратой им должности президента УАФ. Данное решение и соответствующее обращение уже направлено в УЕФА».

Павелко был переизбран в Исполком УЕФА в апреле 2023 года сроком до 2027-го.

По теме:
ФОТО. Шевченко провел рабочую встречу в Минмолодьспорта. Что подписано?
Рух стал бронзовым лауреатом премии UEFA Grassroots Awards
Генсек УАФ: «Тимощук? Надеюсь, решение CAS будет справедливым»
Игорь Бурбас Украинская ассоциация футбола УЕФА исполком УЕФА Андрей Павелко Юрий Записоцкий Вадим Костюченко Владимир Генинсон
Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дарио СРНА: Хотим получить за Судакова большие деньги. Будет больше 60 млн
Футбол | 26 апреля 2024, 11:10 88
Дарио СРНА: Хотим получить за Судакова большие деньги. Будет больше 60 млн
Дарио СРНА: Хотим получить за Судакова большие деньги. Будет больше 60 млн

Клуб готовится к продаже ведущего исполнителя

Напряженный финал. Билодид выиграла чемпионат Европы 2024 по дзюдо
Другие виды | 25 апреля 2024, 20:47 3
Напряженный финал. Билодид выиграла чемпионат Европы 2024 по дзюдо
Напряженный финал. Билодид выиграла чемпионат Европы 2024 по дзюдо

23-летняя украинка в Загребе последовательно одолела 5 соперниц

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Динамо Киев
Футбол | 26.04.2024, 03:31
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Динамо Киев
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Динамо Киев
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 26.04.2024, 17:41
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
Футбол | 25.04.2024, 21:40
Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK1961
Кого больше всего цитируют на спорт уа - ржавую бурбасятину или алколеоненко? Начинаем кастинг
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Впервые в карьере. Ястремская вырвала победу в матче после 0:6 в 1-м сете
Впервые в карьере. Ястремская вырвала победу в матче после 0:6 в 1-м сете
25.04.2024, 16:22 22
Теннис
В Челси принято решение о будущем Мудрика
В Челси принято решение о будущем Мудрика
24.04.2024, 19:01 4
Футбол
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
25.04.2024, 10:00 7
Хоккей
Лунин удивил Реал условием, при котором он останется в команде
Лунин удивил Реал условием, при котором он останется в команде
25.04.2024, 00:13 8
Футбол
Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины
Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины
25.04.2024, 18:50 1
Футбол
6:0, 6:0. Известна следующая соперница Ястремской в Мадриде
6:0, 6:0. Известна следующая соперница Ястремской в Мадриде
25.04.2024, 19:15 10
Теннис
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
25.04.2024, 00:08 4
Футбол
Источник: Легионеры Шахтера отказались ехать в Одессу на игру с Черноморцем
Источник: Легионеры Шахтера отказались ехать в Одессу на игру с Черноморцем
25.04.2024, 20:28 183
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем