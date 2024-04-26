Украина может потерять влияние в УЕФА. При чем тут Павелко? Названа причина

Украинский журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале сообщил, что в УАФ решили отозвать место Украины в исполнительном комитете УЕФА:

«В УАФ решили отозвать место Украины в исполнительном комитете УЕФА. По моей информации, сегодня на заседании нашего руководящего органа в Доме Футбола приняли решение обратиться в Европейский футбольный союз с ходатайством лишить Андрея Павелко членства в тамошнем Исполкоме.

Подобные просьбы будут касаться и некоторых других представителей Украины в УЕФА. Из профильных комитетов будут отзывать, в частности, Владимира Генинсона, Вадима Костюченко, Юрия Записоцкого. Все они должны были работать в административных органах до 2027 года.

Заменить каждого из них на кого-то другого нам не удастся, все позиции являются выборными. Поэтому в случае одобрения со стороны УЕФА Украина полностью теряет места и соответственно свой голос и влияние в этих комитетах, а также в главном исполнительном органе футбольной Европы», – написал Бурбас.

Позже пресс-служба УАФ официально сообщила, что федерация решила отозвать место Украины и Исполкоме УЕАФ:

«Во время заседания Исполкома УАФ, которое прошло в Доме футбола 26 апреля, был рассмотрен вопрос по осуществлению предыдущим президентом УАФ Андреем Павелко полномочий члена Исполнительного комитета УЕФА.

После обсуждения члены Исполкома УАФ приняли решение обратиться в УЕФА об отзыве Андрея Павелко с должности члена Исполнительного комитета УЕФА в соответствии с ч. 3 ст. 21 Устава УЕФА в связи с утратой им должности президента УАФ. Данное решение и соответствующее обращение уже направлено в УЕФА».

Павелко был переизбран в Исполком УЕФА в апреле 2023 года сроком до 2027-го.