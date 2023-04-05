Павелко остается в УЕФА. Президент УАФ вошел в Исполнительный комитет
Андрей Павелко остается в УЕФА
Президент УЕФА Александер Чеферин на Конгрессе организации объявил функционеров, которые по итогам голосования вошли в Исполнительный комитет на четырехлетний срок.
Всего в комитет вошли 7 человек, в том числе свою работу продолжит президент УАФ Андрей Павелко, которому удалось переизбраться в Исполком.
Павелко переизбрался, несмотря на проблемы с законом, которые у него есть в Украине.
Сегодня в Португалии проходит Конгресс УЕФА, на котором на новый 4-летний срок переизбрался президент УЕФА Чеферин.
⚽ The below have today been elected to the UEFA Executive Committee for a four-year term:— UEFA (@UEFA) April 5, 2023
🇩🇰 Jesper Møller Christensen* (Denmark)
🇫🇷 Philippe Diallo (France)
🇦🇱 Armand Duka* (Albania)
🇨🇿 Petr Fousek (Czechia)
🇬🇪 Levan Kobiashvili (Georgia)
🇺🇦 Andrii Pavelko* (Ukraine)
🇪🇸 Luis…
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