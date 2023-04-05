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  4. Павелко остается в УЕФА. Президент УАФ вошел в Исполнительный комитет
Украина. Премьер лига
05 апреля 2023, 14:15 | Обновлено 05 апреля 2023, 14:19
809
3

Павелко остается в УЕФА. Президент УАФ вошел в Исполнительный комитет

Андрей Павелко остается в УЕФА

05 апреля 2023, 14:15 | Обновлено 05 апреля 2023, 14:19
809
3
Павелко остается в УЕФА. Президент УАФ вошел в Исполнительный комитет
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Павелко

Президент УЕФА Александер Чеферин на Конгрессе организации объявил функционеров, которые по итогам голосования вошли в Исполнительный комитет на четырехлетний срок.

Всего в комитет вошли 7 человек, в том числе свою работу продолжит президент УАФ Андрей Павелко, которому удалось переизбраться в Исполком.

Павелко переизбрался, несмотря на проблемы с законом, которые у него есть в Украине.

Сегодня в Португалии проходит Конгресс УЕФА, на котором на новый 4-летний срок переизбрался президент УЕФА Чеферин.

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Андрей Павелко УЕФА Александер Чеферин
Источник Sport.ua
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Gambie
Как он умудряется без.мыла в жопу пролезть ? Неужели в Уефа заносит?
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+2
DK1961
Полный пипец. Украинский футбол обречен. На полное обворовывание, круглое и повсеместное кумовство и коррупцию на всех уровнях. Мафия бессмертна. С чем я вас всех и поздравляю
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0
Springfield
Значит надо немедленно снять с него всякие підозри и пусть дальше представляет Украину в УЕФА.
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-3
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