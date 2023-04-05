Павелко остается в УЕФА. Президент УАФ вошел в Исполнительный комитет

Президент УЕФА Александер Чеферин на Конгрессе организации объявил функционеров, которые по итогам голосования вошли в Исполнительный комитет на четырехлетний срок.

Всего в комитет вошли 7 человек, в том числе свою работу продолжит президент УАФ Андрей Павелко, которому удалось переизбраться в Исполком.

Павелко переизбрался, несмотря на проблемы с законом, которые у него есть в Украине.

Сегодня в Португалии проходит Конгресс УЕФА, на котором на новый 4-летний срок переизбрался президент УЕФА Чеферин.