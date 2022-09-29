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Лига наций
29 сентября 2022, 01:05 | Обновлено 29 сентября 2022, 01:42
161
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Журналист: «Все время, когда Ребров нужен сборной – у него другой контракт»

Роман Бебех рассказал, кто может стать наставником сборной Украины

29 сентября 2022, 01:05 | Обновлено 29 сентября 2022, 01:42
161
1
Журналист: «Все время, когда Ребров нужен сборной – у него другой контракт»
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Футбольный журналист Роман Бебех прокомментировал ситуацию вокруг наставника сборной Украины Александра Петракова:

«Перед тем как делать какие-то выводы, хотелось бы, чтобы Петраков предложил какой-то план действий – что он хочет дальше с этим всем делать, как развивать футбол, куда мы вообще идем, в какой футбол мы хотим играть?

Шевченко в свое время предлагал реформу полностью всего сектора юношеских сборных вплоть до первой команды. К сожалению эта реформа по неизвестным причинам не была проведена до конца. Но такая идея хотя бы была. Здесь интересно услышать от Петракова, что он хочет предложить.

В идеале хотелось бы, чтобы сборную возглавил Сергей Ребров. Но постоянно так складывается, что сборной нужен тренер Ребров при контракте, но когда был свободен Ребров – в национальной команде был тренер, так было и с Шевченко, и с Петраковым.

Сейчас Ребров является самым сильным украинским тренером, который себя уже показал в Украине и за ее пределами. У него хороший штаб, он имеет опыт и у него есть безумное трудолюбие, он готов работать на результат. Но сейчас он занят, и мы не знаем, как это все объединить.

Кто сейчас из тренеров готов зайти [в сборную Украины], зная, что там, где-то недалеко, Ребров стоит? Все топовые главные тренеры сейчас заняты. У нас реально проблема с тренерами. Не такой большой в нашей стране кадровый потенциал среди наставников. Возможно, федерация будет рассматривать условного Ротаня, который дал результат и у него сейчас все круто. Но здесь тоже есть много вопросов, в тои числе и отсутствие опыта.

Самое главное для меня – это план действий, которые будет предлагать тренер. К примеру, я комментировал матч Люксембург – Турция (0:2) это дивизион C Лиги наций, в плане игры они пошли уже намного дальше сборной Украины. Нам нужно делать реформы всего футбола, так как национальная сборная – это только обложка.

Маркевич, а не Петраков, был бы тренером сборной, если бы он спокойнее себя вел. Он тогда немного пошел в эмоции, дал интервью. Он не хотел работать с пониманием, что он пришел на маленький срок. Он хотел контракт на два года, с полным циклом, а это ему не предложили. С его опытом он является фигурой, которая действительно должна претендовать на эту должность. Но нужно понимать, что у него долгое время не было тренерской игровой практики.

Сейчас я думаю, что Маркевича вряд ли будут рассматривать. Хотя Павелко – очень искусный политик, который может все перевернуть в сторону Маркевича. Но Мирон Богданович не будет заходить на год. Он скажет: «Дайте мне цикл, как выдали Шевченко». Но его нужно рассмотреть как кандидата, он на это заслуживает».

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Источник FanDay
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andre_lui
Потрібен збірній？Був би потрібен, то вже б тренував. Він відразу приіхав до Києва. А так нехай Павелко сам тренує. І справа тут не в Шевченку чи Петракову. Вважаю обох цих тренерів професіоналами так само як і Реброва. 
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