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Лига наций
28 сентября 2022, 23:43 | Обновлено 28 сентября 2022, 23:54
406
0

Откинуть разговоры и скандалы. Есть только один вариант на замену Петракова

По мнению Кобелькова, у Маркевича есть опыт, фарт, умение объединить игроков

28 сентября 2022, 23:43 | Обновлено 28 сентября 2022, 23:54
406
0
Откинуть разговоры и скандалы. Есть только один вариант на замену Петракова
Fanday. Петраков и Маркевич

Футбольный журналист Владимир Кобельков прокомментировал ситуацию вокруг наставника сборной Украины Александра Петракова:

«По факту он проиграл всего два матча, но задание не выполнил, сам вчера об этом думал. Если его менять, то кого все-таки ставить?

Мы слышали цифры, которые получает Петраков в сборной [около 10 тысяч евро в месяц], для страны в которой идет война кто-то может подумать, что это много. Но мы понимаем по-футбольному, что это очень мало.

Я вижу только одного человека, который может заменить Петракова, если откинуть все разговоры и скандалы – это Мирон Маркевич. Если убрать всю ту грязь, что была между Маркевичем и УАФ в прессе.

Мне кажется, сборную Украины должен тренировать украинец, тем более сейчас. Возможно, в другое время я сказал бы о иностранце, но не сейчас.

Если говорим о замене Петракова – это только Маркевич. Опыт и главное ‒ что со сборной он умеет работать. Маркевич умеет объединить парней одной мыслью за 10 дней. Это тот максимум, который имеет в своем запасе тренер сборной. Ну и его фарт, который должен быть у тренера».

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Источник FanDay
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