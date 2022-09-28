Журналист: у Петракова на пресс-конференции были сплошная паника и истерика

Футбольный журналист Роберто Моралес прокомментировал ситуацию вокруг наставника сборной Украины Александра Петракова:

«Здесь, в первую очередь, ответ сам для себя должен дать Петраков. Потому что после игры он находился в очень нервном состоянии. Он сам должен для себя решить – нужно ли ему это. Эти жесты… Крест, который он показывал Кларку (наставнику сборной Шотландии) уже после поединка. Я так понимаю, это как-то намекало на завершение.

И все, что было на послематчевой пресс-конференции – сплошная паника и истерика. У каждого случаются свои моменты срывов, здесь он должен сам ответить в первую очередь. Касательно продолжать контракт или нет – это вопрос альтернативы.

Есть ли сейчас возможность пригласить другого специалиста в национальную команду? Петраков успешен в своей модели – осторожный вертикальный футбол, которые принес ему успех с молодежной командой на чемпионате мира. Но это не тот футбол, в который играют лучшие футболисты Украины. Очевидно, что им нужно другое.

Сейчас под рукой нет тренеров. Разговоры о Реброве – это он сам должен разорвать контракт, мягко говоря, не маленький, более того, он только недавно его продлил. Поэтому вопрос нового тренера сейчас открытый. Особенно на фоне разговоров о том, что и Динамо Реброва хочет забрать себе.

По Шевченко, я думаю, что это нереально, так как нет бюджета, чтобы привлечь качественных помощников. Будем говорить честно, Шевченко – тренер? Я не считаю, что он уже стал полноценным тренером. Да, у него есть авторитет как футболиста, но это должна быть работа штаба. Собрать этот штаб – сейчас нереально.

Во-первых, сейчас нет финансовых возможностей. Во-вторых, Шевченко, скорее всего, сейчас смотрит на то, чтобы возглавить украинский футбол. Такие варианты существуют. Это совсем другая история и не та ответственность. Сейчас это на политическом уровне решается, а у него как раз есть поддержка в Офисе Президента Украины.

Ротань – возможно. Учитывая, что его команда выполнила задачу и вышла в финальную часть молодежного Евро. Вариантов сильных тренеров, чтобы их привлечь в сборную, очень мало».