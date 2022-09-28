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Лига наций
28 сентября 2022, 01:23 | Обновлено 28 сентября 2022, 02:15
560
2

ПЕТРАКОВ: «Были очень трудные погодные условия. Не хватило реализации»

Главный тренер сборной Украины подчеркнул, сколько было голевых моментов

28 сентября 2022, 01:23 | Обновлено 28 сентября 2022, 02:15
560
2
ПЕТРАКОВ: «Были очень трудные погодные условия. Не хватило реализации»
УАФ. Александр Петраков

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков дал комментарий после заключительного матча Лиги наций 2022/23, в котором сине-желтые сыграли вничью с Шотландией (0:0) и не сумели получить пропуск в дивизион А.

– Тем, как играли ребята, я доволен. У меня нет к ним вопросов.

Почему первая замена была лишь на 75-й минуте? Может быть, стоило сделать коррективы раньше?

– Сегодня были очень тяжелые погодные условия. Никто не выпадал, а в такую ​​игру войти непросто.

Чего не хватило сборной Украины?

– Того же, чего и в Уэльсе – реализации. На таком уровне, когда есть моменты, нужно забивать. У нас они были в первом тайме. Довбик выходил один на один с вратарем, Ярмоленко промахнулся, у Степаненко был момент после углового.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 2
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AndiM
Тю, а я думав що не вистачило третього опорника.
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+1
victorpolo
у відставку...
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