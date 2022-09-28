ПЕТРАКОВ: «Были очень трудные погодные условия. Не хватило реализации»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков дал комментарий после заключительного матча Лиги наций 2022/23, в котором сине-желтые сыграли вничью с Шотландией (0:0) и не сумели получить пропуск в дивизион А.

– Тем, как играли ребята, я доволен. У меня нет к ним вопросов.

– Почему первая замена была лишь на 75-й минуте? Может быть, стоило сделать коррективы раньше?

– Сегодня были очень тяжелые погодные условия. Никто не выпадал, а в такую ​​игру войти непросто.

– Чего не хватило сборной Украины?

– Того же, чего и в Уэльсе – реализации. На таком уровне, когда есть моменты, нужно забивать. У нас они были в первом тайме. Довбик выходил один на один с вратарем, Ярмоленко промахнулся, у Степаненко был момент после углового.