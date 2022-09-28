ПЕТРАКОВ: «Были очень трудные погодные условия. Не хватило реализации»
Главный тренер сборной Украины подчеркнул, сколько было голевых моментов
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков дал комментарий после заключительного матча Лиги наций 2022/23, в котором сине-желтые сыграли вничью с Шотландией (0:0) и не сумели получить пропуск в дивизион А.
– Тем, как играли ребята, я доволен. У меня нет к ним вопросов.
– Почему первая замена была лишь на 75-й минуте? Может быть, стоило сделать коррективы раньше?
– Сегодня были очень тяжелые погодные условия. Никто не выпадал, а в такую игру войти непросто.
– Чего не хватило сборной Украины?
– Того же, чего и в Уэльсе – реализации. На таком уровне, когда есть моменты, нужно забивать. У нас они были в первом тайме. Довбик выходил один на один с вратарем, Ярмоленко промахнулся, у Степаненко был момент после углового.
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