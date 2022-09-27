Остались в дивизионе В. Сборная Украины не дожала Шотландию в Кракове

Украинский футбол из-за начала полномасштабной агрессии потерпел едва ли не самый болезненный удар за все времена своего существования, однако национальная сборная все равно смогла не только остаться наиболее поддерживаемой командой страны, но еще и существенно добавила в плане популярности из-за постоянных попыток зацепиться за участие в наиболее престижных соревнованиях. Квалификация к чемпионату мира-2022, к сожалению, оказалась для нас слишком тяжелым испытанием, однако в Лиге наций УЕФА еще оставались определенные возможности.

Задача перед командой Александра Петракова на отчетную дуэль была достаточно простой в формулировке, однако довольно сложной по исполнению – нужно было обыгрывать Шотландию на условно домашнем поле в польском Кракове, с чем мы уже справлялись в начале июня (3:1), однако во время сентябрьской паузы соперники взяли стратегически важный реванш (0:3), благодаря чему потеснили нас с первой строчки перед решающим туром.

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Провел определенную ротацию тренерский штаб нашей национальной команды перед отчетной встречей, укрепив центр поля выходом Данила Игнатенко с первых минут, благодаря чему мы в итоге не видели образования вопиющих пропастей перед своей штрафной, как это было во время предыдущей встречи. Сборная начала игру с реального голевого момента, однако Ярмоленко простил оппонентов, когда запустил на трибуны мяч с подачи Мудрика с левого фланга. После этой вспышки украинцы попытались маневрировать за счет уменьшения интенсивности игры на чужой половине и увеличения количества фолов против соперников.

Шотландцы на этом фоне постепенно продвигались все ближе к воротам Андрея Лунина, и, в конце концов, даже попытались заработать пенальти за счет ошибочных действий главного арбитра, который посреди первого тайма увидел игру рукой у Степаненко во время подачи Фрейзера с левого фланга. VAR очень вовремя вмешался в эпизод, потому что соперники, похоже, уже начали праздновать забитый мяч.

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Завершали же первую половину «сине-желтых» снова на чужой половине поля. И тут мы можем сразу вспомнить упущенный момент Артема Довбика, который не переиграл голкипера выстрелом из правого фланга штрафной, или же неудачную попытку Руслана Малиновского на ближнем углу вратарского завершить передачу Миколенко с противоположной стороны поля. В защите наша игра до перерыва была вполне приличной, однако нападению заметно не хватало интенсивности.

Вторая половина игры началась с положительной динамики в атаке с нашей стороны, однако поддержать ритм дальних выстрелов Мудрика и Игнатенко так и не удалось. Сборная делала много передач за спины защитникам, однако Довбик постоянно встречал их в положении «вне игры», так что никакой выгоды такие действия не имели. В конце концов, игра под финальный свисток в нашем исполнении остановилась, а запоздалые замены от тренерского штаба увеличили горечь от этой неудачи.

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В итоге сборная Украины осталась на второй строчке турнирной таблицы, поэтому будет продолжать выступления в дивизионе B. Для сборной Шотландии нынешняя кампания Лиги наций УЕФА завершилась на первом месте, а следующая начнется уже среди «элиты».

Лига наций 2022/2023. Группа В1.

Украина – Шотландия – 0:0.

Мудрик, 16, Ярмоленко, 23, Игнатенко, 26, Малиновский, 90 - Хики, 62, Дайкс, 84.

Украина: Лунин - Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Игнатенко - Маліновський (Пихаленок, 88), Ярмоленко (Зубков, 88), Мудрик (Цыганков, 75) - Довбик (Яремчук, 75).

Шотландия: Гордон, Фрейзер (Кристи, 72), Портеус, Хендри, Хики (Ролстон, 90+1), Тейлор (Кингсли, 72), Джек (Армстронг, 72), Макгрегор, Маклин, Макгинн, Адамс (Дайкс, 79).

Арбитр: Тасос Сидиропулос (Греция).

Стадион: «Краковия» (Краков, Польша).

УКРАИНА - ШОТЛАНДИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА