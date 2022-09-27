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Лига наций
УКРАИНА
27.09.2022, FT 0 : 0
Шотландия
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Лига наций
27 сентября 2022, 23:38 | Обновлено 28 сентября 2022, 00:45
5220
104

Остались в дивизионе В. Сборная Украины не дожала Шотландию в Кракове

Матч Лиги наций закончился с нужным шотландцам счетом

27 сентября 2022, 23:38 | Обновлено 28 сентября 2022, 00:45
5220
104
Остались в дивизионе В. Сборная Украины не дожала Шотландию в Кракове
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский футбол из-за начала полномасштабной агрессии потерпел едва ли не самый болезненный удар за все времена своего существования, однако национальная сборная все равно смогла не только остаться наиболее поддерживаемой командой страны, но еще и существенно добавила в плане популярности из-за постоянных попыток зацепиться за участие в наиболее престижных соревнованиях. Квалификация к чемпионату мира-2022, к сожалению, оказалась для нас слишком тяжелым испытанием, однако в Лиге наций УЕФА еще оставались определенные возможности.

Задача перед командой Александра Петракова на отчетную дуэль была достаточно простой в формулировке, однако довольно сложной по исполнению – нужно было обыгрывать Шотландию на условно домашнем поле в польском Кракове, с чем мы уже справлялись в начале июня (3:1), однако во время сентябрьской паузы соперники взяли стратегически важный реванш (0:3), благодаря чему потеснили нас с первой строчки перед решающим туром.

Getty Images/Global Images Ukraine

Провел определенную ротацию тренерский штаб нашей национальной команды перед отчетной встречей, укрепив центр поля выходом Данила Игнатенко с первых минут, благодаря чему мы в итоге не видели образования вопиющих пропастей перед своей штрафной, как это было во время предыдущей встречи. Сборная начала игру с реального голевого момента, однако Ярмоленко простил оппонентов, когда запустил на трибуны мяч с подачи Мудрика с левого фланга. После этой вспышки украинцы попытались маневрировать за счет уменьшения интенсивности игры на чужой половине и увеличения количества фолов против соперников.

Шотландцы на этом фоне постепенно продвигались все ближе к воротам Андрея Лунина, и, в конце концов, даже попытались заработать пенальти за счет ошибочных действий главного арбитра, который посреди первого тайма увидел игру рукой у Степаненко во время подачи Фрейзера с левого фланга. VAR очень вовремя вмешался в эпизод, потому что соперники, похоже, уже начали праздновать забитый мяч.

Getty Images/Global Images Ukraine

Завершали же первую половину «сине-желтых» снова на чужой половине поля. И тут мы можем сразу вспомнить упущенный момент Артема Довбика, который не переиграл голкипера выстрелом из правого фланга штрафной, или же неудачную попытку Руслана Малиновского на ближнем углу вратарского завершить передачу Миколенко с противоположной стороны поля. В защите наша игра до перерыва была вполне приличной, однако нападению заметно не хватало интенсивности.

Вторая половина игры началась с положительной динамики в атаке с нашей стороны, однако поддержать ритм дальних выстрелов Мудрика и Игнатенко так и не удалось. Сборная делала много передач за спины защитникам, однако Довбик постоянно встречал их в положении «вне игры», так что никакой выгоды такие действия не имели. В конце концов, игра под финальный свисток в нашем исполнении остановилась, а запоздалые замены от тренерского штаба увеличили горечь от этой неудачи.

Getty Images/Global Images Ukraine

В итоге сборная Украины осталась на второй строчке турнирной таблицы, поэтому будет продолжать выступления в дивизионе B. Для сборной Шотландии нынешняя кампания Лиги наций УЕФА завершилась на первом месте, а следующая начнется уже среди «элиты».

Лига наций 2022/2023. Группа В1.

Украина – Шотландия – 0:0.

Мудрик, 16, Ярмоленко, 23, Игнатенко, 26, Малиновский, 90 - Хики, 62, Дайкс, 84.

Украина: Лунин - Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Игнатенко - Маліновський (Пихаленок, 88), Ярмоленко (Зубков, 88), Мудрик (Цыганков, 75) - Довбик (Яремчук, 75).

Шотландия: Гордон, Фрейзер (Кристи, 72), Портеус, Хендри, Хики (Ролстон, 90+1), Тейлор (Кингсли, 72), Джек (Армстронг, 72), Макгрегор, Маклин, Макгинн, Адамс (Дайкс, 79).

Арбитр: Тасос Сидиропулос (Греция).

Стадион: «Краковия» (Краков, Польша).

УКРАИНА - ШОТЛАНДИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 104
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Maks_krot
Моменты были и могли закрывать матч в первом тайме ,освежать игру нужно было раньше делать замены ,да и  выпускать Зубкова,ну не  за три минуты до конца это просто издевательство.
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+11
Mac_Gyver
То не сама велика проблема. Буде мир - буде добрий чемпіонат - будуть перемоги.
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+11
Gregory Dnipro
Вполне логичный результат группы ! Играли неплохо но в А дивизионе нам ловить пока нечего ! 
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+11
Dreifus
Выключил после замены Мудрика. Стало все ясно.
Я понимаю, что вокруг него слишком много хайпа, но у него есть неоспоримые плюсы. Которые в сборной не используются вообще. Нахера раз за разом отдавать в офсайд Довбику, если можно отдать Мудрику. Я сначала думал, это задумка такая. Приучить всех к пасам на Довбика, а ближе к концу отдавать на Мудрика, пока защитники офсайд Артёму делают. Но нет ….. 
Замена Ярмоленко на Циганкова (а не Мудрика бл…..) читалась ещё до перерыва. Как и замена Игнатенко/Степаненко на 
Пихаленка. Но нет, 75 минута, а мы все тянем. В общем хз. Ссыкотная тактика с таким же ссыкотным результатом.
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+10
Vytas Meskauskas
Тактически надо играть как Шотландия, прессинг высокий все в атаку ни каких пасов через вратаря. Но и конечно Ярмоленко надо заканчивать в сборной, он не может забивать, ни в клубах ни в сборной. Самых важных матчах себе забил и промахнулся а пустые ворота.
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+10
Михаил Степанов
найбільше прикро що Шотландія ні грама не сильніша за нас, просто міцніше характер
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+10
Chystyi_stavok
Я не забобонна людина, але коли йде дощ, і грає наша збірна, то на 99% пиши "пропало". Ми при такій погоді програвали дуже важливі поєдинки і не один раз, окрім цього - проти Греції у 2009 у матчі за вихід на ЧС, проти Франції на ЧЄ-2012, проти Північної Ірландії на ЧЄ-2016, проти Уельсу у відборі на ЧС-2022... Звісно є і втішна сторона медалі: зокрема якраз під акомпанемент Божої роси ми зуміли зіграти у нічию 1-1 проти росії у 1999, де тоді той результат вважався за перемогу. А так-то дощ - це по-суті ворог збірної України.
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+9
Леха
Петраков это Фоменко номер 2
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+9
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Макс Максов
Давайте просто порадіємо за молодіжку!
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+8
Леха
Вот я заметил когда идёт дождь Украина никогда не выигрывает 
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+8
spqr-te
В нас президент України частіше міняються, ніж Павелко. Петраков і Павелко, звільніть місця наступникам.
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+7
elPadrino
я еще до матча написал,что Цыганков ,выходя на замену,не успевает войти в игру,потому нужно выпускать в основе,а если выпустят Ярмолу,то Тымчику нужно будет перепахивать правую бровку за себя и Ярмолу.Я оказался прав,в конце матча Тымчик выдохся полностью
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+7
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Avaksi
Банально не хватило вдачі. Грали краще за шотландців
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+6
Mac_Gyver
Простий критерій поганого тренера: програючи робить заміни в атаці на 85-ї хвилині. Більше сказати нічого. Шотти молодці. Організована команда.
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+6
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petroif
Можливо мене захейтите за цей коментар, але я вважаю що Ярмола дуже сильно здав, по якості його гри - краще б Циганков вийшов на другий тайм і гра з двома опорними до кінця при тому що нам потрібно лишень вигравати - неправильно. Взагальному дякую хлопцям що боролись, не можу сказати що хтось не віддавався в цій грі. Слава Україні!
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+5
Nordenus
Не хочется поливать тут наших футболистов грязью, все и так все знают. Физрука Петракова уволят, это факт. Целосной игры у сборной нет, это больше похоже на мучения. Нужно приглашать нового тренера, и строить новую сборную для отбора на Евро. Все.
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+5
Taykitanin
Довбик, Мудрик-класичні джокери, найбільше користі з них у другому таймі. Ставити проти швидкої і силової команди з перших хвилин-помилка.Ярмола -максимум на перший тайм і то, Сікан показав, як моменти використовувати. Що склад , що заміни, їх"вчасність", були на результат -невихід в див.А. нема що там зараз нам робити. З Мудрика пиво суді, що залишив на полі. Ждем Реброва?
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+4
elPadrino
льва матчу нужно Ярмоле давать-хоть в свои ворота не забил и то слава Богу
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+4
Леха
Форвардов нормальных нет в Украине 
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+4
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anacreon
Ну шо, молодець, Ярмола. Не забив у пусті ворота. Молодець тренер, який
не міняв мертвих Ярмолу і Малину аж до 87-ї хвилини. Напевно сподівався
на шальний гол.
Малиновського взагалі нема сенсу викликати в збірну. Скільки матчів
нульовий. Хіба на останні 20 хвилин випускати, як Гасперіні. Ми тут
гнали на діда, але по суті він правильно робив, виходячи з гри
Малиновського.
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+4
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