27 сентября в польском Кракове на арене «Краковия» в номинально домашнем поединке национальная сборная Украины сыграет матч последнего тура розыгрыша нынешней Лиги наций. Подопечные Александра Петракова сойдутся со сборной Шотландии. На кону – путевка в группу А. Если победят «сине-желтые», то в следующем розыгрыше Лиги наций именно они окажутся в элитном дивизионе. «Тартановой армии» для того, чтобы подняться «этажом» выше, достаточно сыграть вничью.

Украина

Сразу после разгромной победы над сборной Армении национальная команда Украины чартерным рейсом отправилась в Польшу. На следующий день сборная провела первое тренировочное занятие в Кракове. Работали все, кроме Сидорчука, который из-за «лишних» предупреждений не поможет своим партнерам в матче против Шотландии.

Новых «пациентов» в лазарете нашей национальной команды нет. Скорее, у тренерского штаба появилась приятная головная боль: кого именно ставить в основу, ведь многие футболисты, получившие шанс в Ереване и блестяще его использовавшие, по сути не являются игроками основы.

И хотя после игры со сборной Армении Петраков и говорил, что у него нет деления на условный первый и второй составы, все же, кажется, наставник «сине-желтых» немного лукавил. По всей видимости, он намеренно дал отдохнуть перед важнейшей игрой против «скоттов» некоторым своим лидерам. Скорее всего, в стартовом протоколе сборной Украины на матч против команды Кларка фактически не будет сюрпризов.

Александр Петраков, главный тренер сборной Украины:

– Я еще не знаю, каким будет состав. Подумаю. Я рискую, критики не боюсь. Критика была тяжелой для меня на старте работы. Мы хотим реванш, хотим обыграть Шотландию в следующем матче. Хотим, как это сказать, «отмазаться» за тот матч. Продолжу ли я контракт со сборной Украины? Это вопрос к президенту УАФ. После игры с Шотландией вы все узнаете.

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Шотландия

После уверенной победы над сборной Украины 3:0, подопечные Стива Кларка продолжили свою успешную серию. В непростом поединке против сборной Ирландии «тартановые» одержали волевую победу 2:1. И вернули себе первое место в группе (на нем лишь несколько часов располагалась сборная Украины, разбившая в Ереване армян).

Однако победа над земляками обошлась шотландцам дорогой ценой. По причине перебора «горчичников» решающий поединок против украинцев пропустит ведущий полузащитник Мактоминай. Микроповреждения получили Тирни и Хики.

Стив Кларк, главный тренер сборной Шотландии:

– Мы знаем, что нам нужно взять очко. Знаем, что у нас впереди тяжелый выезд. Знаем, что должны играть очень хорошо. Если мы это сделаем, то займем первое место в группе. Тогда мы сможем поговорить о вознаграждении. В этой кампании Лиги наций мы уже набрали больше очков, чем в предыдущей. Так что мы продолжаем совершенствоваться.

Личные встречи

Третья очная дуэль между соперниками в нынешнем году, и пятая в истории. Пока что равновесие: по две победы. Впервые команды встретились в отборе на чемпионат Европы-2008. В Киеве победили хозяева 2:0, а в Глазго «тартановая армия» реваншировалась 3:1.

Первого июня 2022 года команды встретились в полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022. Тогда победили украинцы 3:1. Но в недавнем поединке Лиги Наций доминировала уже Шотландия – 3:0.

Прогноз

С математической точки зрения все просто: соперников разделяют два очка, следовательно, гости, в чью пользу разница, могут себе позволить сыграть вторым номером, тогда как хозяевам обязательно нужно лезть на рожон.

Но на самом деле все будет намного сложнее. Оппоненты уже настолько хорошо выучили друг друга за две последние встречи, что удивить традиционностью ради выполнения глобальной задачи уже не получится. Для того, чтобы претендовать на успех, соперникам нужно предпринять что-то особенное.

«Особенность» относится, скорее, к тактике и манере игры, нежели к составу. Кадровый набор у Кларка менее вариативный, чем у Петракова. С другой стороны, шотландцы более искушены, более привычны играть в позиционный силовой футбол. А именно такая формула им может в конечном счете принести успех.

Однако, если гости не будут рисковать, будут играть строго по счету, могут пасть жертвой случайной ошибки. Или банально не выдержать натиску оппонента. Так что и Кларку тоже придется поломать голову, чтобы его команда не попала впросак.

Что же касается его визави, то Петраков просто обязан рисковать. Голыми руками шотландцев не возьмешь – придется очень много двигаться, думать, играть без мяча. Нужно сломить соперника на флангах, получить численный перевес в центре поля. Однозначно, нашей команде нужно много атаковать, изматывать соперника.

Получится? Нужно, чтобы получилось. Индивидуально наши футболисты, как минимум, не слабее соперника. А учитывая не только турнирную, но и общую ситуацию (в стране), мотивация у сборной Украины должна зашкаливать. Да и у самого Петракова тоже, ведь, насколько можно понять, вопрос с пролонгацией его контракта со сборной зависит от выхода/невыхода в элиту Лиги наций.

Учитывая все «за» и «против», предположим, что сборная Украины победит с минимальным счетом.

Ориентировочные составы:

Украина: Лунин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Игнатенко, Малиновский, Мудрик, Ярмоленко, Яремчук

Шотландия: Гордон, Рэлстон, Хендри, Маккена, Тейлор, Гилмор, Макгрегор, Армстронг, Макгинн, Кристи, Адамс.

27 сентября, вторник