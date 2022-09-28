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Лига наций
УКРАИНА
27.09.2022, FT 0 : 0
Шотландия
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Лига наций
28 сентября 2022, 00:39 | Обновлено 28 сентября 2022, 00:46
3027
1

Украина – Шотландия – 0:0. Как не забил Ярмоленко. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча последнего 6-го тура Лиги наций

28 сентября 2022, 00:39 | Обновлено 28 сентября 2022, 00:46
3027
1
Украина – Шотландия – 0:0. Как не забил Ярмоленко. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

27 сентября в 21:45 сборная Украины сыграла вничью в польском Кракове домашний матч последнего 6-го тура Лиги наций против команды Шотландии (0:0).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Шотландия выиграла группу и повысилась в классе в Лигу A. Ничья принесла Украине лишь второе место в группе.

краина – Шотландия – 0:0. Как не забил Ярмоленко. Видеообзор матча

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Итоговые таблицы Лиги наций. Украина на 2-м месте. Определены полуфиналисты
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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vovadocent
І чого вони так на виїзді не рвали жили? Мали вигравати, Шотландії просто не було. Жаль
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