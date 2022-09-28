27 сентября в 21:45 сборная Украины сыграла вничью в польском Кракове домашний матч последнего 6-го тура Лиги наций против команды Шотландии (0:0).

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Шотландия выиграла группу и повысилась в классе в Лигу A. Ничья принесла Украине лишь второе место в группе.

краина – Шотландия – 0:0. Как не забил Ярмоленко. Видеообзор матча