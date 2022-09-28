Лига наций28 сентября 2022, 00:39 | Обновлено 28 сентября 2022, 00:46
3027
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Украина – Шотландия – 0:0. Как не забил Ярмоленко. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча последнего 6-го тура Лиги наций
28 сентября 2022, 00:39 | Обновлено 28 сентября 2022, 00:46
3027
1
27 сентября в 21:45 сборная Украины сыграла вничью в польском Кракове домашний матч последнего 6-го тура Лиги наций против команды Шотландии (0:0).
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Шотландия выиграла группу и повысилась в классе в Лигу A. Ничья принесла Украине лишь второе место в группе.
краина – Шотландия – 0:0. Как не забил Ярмоленко. Видеообзор матча
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І чого вони так на виїзді не рвали жили? Мали вигравати, Шотландії просто не було. Жаль
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