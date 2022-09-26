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Лига наций
УКРАИНА
27.09.2022 21:45 - : -
Шотландия
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Лига наций
26 сентября 2022, 12:54 |
196
0

Украина – Шотландия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Лиги наций

26 сентября 2022, 12:54 |
196
0
Украина – Шотландия. Текстовая трансляция матча
УАФ
26 сентября в 9:56 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В среду, 27 сентября, состоится поединок 6 тура группового этапа Лиги наций, в котором будут играть национальные сборные Украины и Шотландии. Игра пройдет в Кракове (Польша) на поле стадиона «Краковия», начало – в 21:45 по Киеву.

После полномасштабного вторжения российской федерации в Украину и невозможности нашей сборной играть УЕФА весной всерьез задумывался над тем, чтобы результат отборочного поединка на чемпионат мира между Украиной и Шотландией зачислить и в Лигу наций. Если бы так случилось, нам было бы лучше - после июньской победы 3:1 недавнего матча, в котором наша сборная позорно проиграла шотландцам (0:3), просто не было бы. Задача выхода из группы уже была бы решена, сколько наши 13 очков были бы недостижимы для шотландских девяти.

Но это все происходило в альтернативной реальности, а в нашей есть тот факт, что после пяти туров украинцы находятся на втором месте в турнирке с десятью очками, а шотландцы - на первом с двенадцатью. Поэтому в Кракове подопечным Петракова потребуется только победа, если хотим вернуться в первый дивизион. У главного тренера будет непростой выбор в плане состава - в последней игре с армянами играло немало резервистов, но они смогли одержать убедительную победу со счетом 5:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Украина – Шотландия, за которой можно следить здесь.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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