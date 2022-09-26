В среду, 27 сентября, состоится поединок 6 тура группового этапа Лиги наций, в котором будут играть национальные сборные Украины и Шотландии. Игра пройдет в Кракове (Польша) на поле стадиона «Краковия», начало – в 21:45 по Киеву.

После полномасштабного вторжения российской федерации в Украину и невозможности нашей сборной играть УЕФА весной всерьез задумывался над тем, чтобы результат отборочного поединка на чемпионат мира между Украиной и Шотландией зачислить и в Лигу наций. Если бы так случилось, нам было бы лучше - после июньской победы 3:1 недавнего матча, в котором наша сборная позорно проиграла шотландцам (0:3), просто не было бы. Задача выхода из группы уже была бы решена, сколько наши 13 очков были бы недостижимы для шотландских девяти.

Но это все происходило в альтернативной реальности, а в нашей есть тот факт, что после пяти туров украинцы находятся на втором месте в турнирке с десятью очками, а шотландцы - на первом с двенадцатью. Поэтому в Кракове подопечным Петракова потребуется только победа, если хотим вернуться в первый дивизион. У главного тренера будет непростой выбор в плане состава - в последней игре с армянами играло немало резервистов, но они смогли одержать убедительную победу со счетом 5:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Украина – Шотландия, за которой можно следить здесь.