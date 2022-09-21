Болезненный реванш. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Шотландии

Сборная Украины во время первой половины сверхтяжелого 2022 года для нашей страны была своеобразным лучиком надежды и ожиданий возвращения к мирной жизни, а ее матчи плей-офф квалификации к чемпионату мира в Катаре имели чрезвычайно важное значение. Однако добраться до первого зимнего мундиаля мы так и не смогли, поэтому сентябрьская международная пауза проходила для футболистов Александра Петракова исключительно в рамках противостояний в Лиге наций УЕФА, где также нужно было определиться с судьбой наших потенциальных выступлений в дивизионе A следующего розыгрыша этого турнира.

Тогда из-за обязанностей в более статусных соревнованиях «сине-желтым» не удалось вовремя провести встречу первого тура Лиги наций против Шотландии на ее поле, хотя именно «тартановой армии» и противостояли украинцы на пути к неудачной встрече с Уэльсом (3:1) . Это в итоге сделало наш календарь в сентябре самым сложным среди европейских сборных, потому что нужно было отыграть сразу три матча за шесть дней с тремя длинными перелетами. Но все начиналось отчетным вечером на поле «Хэмпден Парк», где мы уже знали, как праздновать победу.

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Однако на этот раз хозяева были более подготовлены к противостоянию, потому что более-менее успели собрать информацию об актуальном состоянии каждого из наших исполнителей, еще два месяца назад не имевших никакой игровой практики довольно длительное время. Шотландия решила играть с высоким блоком ради лишения возможностей команды Петракова начинать атаки забросами из глубины в штрафную, и при таких условиях нашим флангам на центре нападения было действительно сложно разобраться с мячом в центральной зоне.

Первую половину игры Сборная, несмотря на существенные проблемы с организацией у центральной линии, выиграла с небольшим преимуществом за контролем мяча, однако забитых мячей мы не увидели со стороны ни одной из сторон. Более того – соперники имели, как минимум, два повода для того, чтобы наказать нас за небрежность у собственной штрафной, однако Анатолий Трубин в рамке ворот полностью соответствовал уровню почтенного №1 у себя на спине. К тому же, футболисты Стива Кларка еще и потеряли правого защитника Натана Паттерсона, неудачно решившего сфолить против Руслана Малиновского на нашей половине посреди первого тайма.

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После перерыва мы надеялись увидеть более активную игру Украины в нападении, однако были вынуждены столкнуться с чрезвычайно большим количеством ошибок во время простых передач, а также ощутимого роста давления со стороны соперников. К концу полного часа игрового времени шотландцы создали настолько много моментов, что пропущенный гол от Макгинна выглядел вполне закономерным даже с нашей точки зрения.

Возможно, именно в этот момент у «сине-желтых» где-то в глубине души возникло желание стремительно идти отыгрываться, однако болельщики этого не увидели. На поле появился еще более направленный на завершение эпизодов у наших ворот нападающий Линдон Дайкс, которому хватило двух подачи с углового от Фрейзера, которого также выпустили на поле по ходу игры, для точных выстрелов головой. Где была наша позиционная защита в эти минуты? Где было хоть какое-то влияние от замен во время игры? На эти вопросы ответов мы не получили.

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В рамках пятого тура Лиги наций УЕФА сборная Шотландии сыграет дома против Ирландии, а Украина совершит выезд в Армению.

Лига наций. Группа В1.

Шотландия – Украина – 3:0

Макгинн (70), Дайкс (80, 87)

Степаненко (18), Бондарь (45+1), Яремчук, 71, Сидорчук (83), Малиновский (90+2)

Шотландия: Гордон, Тирни (Тэйлор, 86), Маккена, Хендри, Мактоминей, Паттерсон (Хики, 26), Кристи (Маклин, 85), Макгрегор, Макгинн, Армстронг (Фрейзер, 76), Адамс (Дайкс, 76).

Украина: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Караваев, Степаненко (Сидорчук, 46), Мудрик, Малиновский, Пихаленок, Ярмоленко (Цыганков, 68), Довбик (Яремчук, 67).

Арбитр: Маурицио Мариани (Италия)

Стадион «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия)

ШОТЛАНДИЯ - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА