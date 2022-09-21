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Лига наций
Шотландия
21.09.2022, FT 3 : 0
УКРАИНА
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Лига наций
21 сентября 2022, 23:43 | Обновлено 22 сентября 2022, 00:05
3536
87

Болезненный реванш. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Шотландии

Украинцы не сумели оказать сопротивление шотландцам в Глазго

21 сентября 2022, 23:43 | Обновлено 22 сентября 2022, 00:05
3536
87
Болезненный реванш. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Шотландии
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины во время первой половины сверхтяжелого 2022 года для нашей страны была своеобразным лучиком надежды и ожиданий возвращения к мирной жизни, а ее матчи плей-офф квалификации к чемпионату мира в Катаре имели чрезвычайно важное значение. Однако добраться до первого зимнего мундиаля мы так и не смогли, поэтому сентябрьская международная пауза проходила для футболистов Александра Петракова исключительно в рамках противостояний в Лиге наций УЕФА, где также нужно было определиться с судьбой наших потенциальных выступлений в дивизионе A следующего розыгрыша этого турнира.

Тогда из-за обязанностей в более статусных соревнованиях «сине-желтым» не удалось вовремя провести встречу первого тура Лиги наций против Шотландии на ее поле, хотя именно «тартановой армии» и противостояли украинцы на пути к неудачной встрече с Уэльсом (3:1) . Это в итоге сделало наш календарь в сентябре самым сложным среди европейских сборных, потому что нужно было отыграть сразу три матча за шесть дней с тремя длинными перелетами. Но все начиналось отчетным вечером на поле «Хэмпден Парк», где мы уже знали, как праздновать победу.

Getty Images/Global Images Ukraine

Однако на этот раз хозяева были более подготовлены к противостоянию, потому что более-менее успели собрать информацию об актуальном состоянии каждого из наших исполнителей, еще два месяца назад не имевших никакой игровой практики довольно длительное время. Шотландия решила играть с высоким блоком ради лишения возможностей команды Петракова начинать атаки забросами из глубины в штрафную, и при таких условиях нашим флангам на центре нападения было действительно сложно разобраться с мячом в центральной зоне.

Первую половину игры Сборная, несмотря на существенные проблемы с организацией у центральной линии, выиграла с небольшим преимуществом за контролем мяча, однако забитых мячей мы не увидели со стороны ни одной из сторон. Более того – соперники имели, как минимум, два повода для того, чтобы наказать нас за небрежность у собственной штрафной, однако Анатолий Трубин в рамке ворот полностью соответствовал уровню почтенного №1 у себя на спине. К тому же, футболисты Стива Кларка еще и потеряли правого защитника Натана Паттерсона, неудачно решившего сфолить против Руслана Малиновского на нашей половине посреди первого тайма.

Getty Images/Global Images Ukraine

После перерыва мы надеялись увидеть более активную игру Украины в нападении, однако были вынуждены столкнуться с чрезвычайно большим количеством ошибок во время простых передач, а также ощутимого роста давления со стороны соперников. К концу полного часа игрового времени шотландцы создали настолько много моментов, что пропущенный гол от Макгинна выглядел вполне закономерным даже с нашей точки зрения.

Возможно, именно в этот момент у «сине-желтых» где-то в глубине души возникло желание стремительно идти отыгрываться, однако болельщики этого не увидели. На поле появился еще более направленный на завершение эпизодов у наших ворот нападающий Линдон Дайкс, которому хватило двух подачи с углового от Фрейзера, которого также выпустили на поле по ходу игры, для точных выстрелов головой. Где была наша позиционная защита в эти минуты? Где было хоть какое-то влияние от замен во время игры? На эти вопросы ответов мы не получили.

Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках пятого тура Лиги наций УЕФА сборная Шотландии сыграет дома против Ирландии, а Украина совершит выезд в Армению.

Лига наций. Группа В1.

Шотландия – Украина – 3:0

Макгинн (70), Дайкс (80, 87)

Степаненко (18), Бондарь (45+1), Яремчук, 71, Сидорчук (83), Малиновский (90+2)

Шотландия: Гордон, Тирни (Тэйлор, 86), Маккена, Хендри, Мактоминей, Паттерсон (Хики, 26), Кристи (Маклин, 85), Макгрегор, Макгинн, Армстронг (Фрейзер, 76), Адамс (Дайкс, 76).

Украина: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Караваев, Степаненко (Сидорчук, 46), Мудрик, Малиновский, Пихаленок, Ярмоленко (Цыганков, 68), Довбик (Яремчук, 67).

Арбитр: Маурицио Мариани (Италия)

Стадион «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия)

ШОТЛАНДИЯ - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 87
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simon andre
Петраков поставил своих любимчиков. Бревно Бондарь у которого опыта нет ставить на игру с Шотландией это идиотизм. 
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+9
adidas777
Чи був в історії України більш ганебний матч збірної? Саме по грі!Захист кротівський жах! Караваєв теж у другому таймі плужив! Малиновський просто страх!Взагалі центр поля сьогодні і захист, цей посібник як у футбол грати не можна навіть на дитячому рівні!
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+8
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Batya
Не второпав, хто воює із кацапами, бо на футбольному полі бачив команду  шотландських воїнів та безвольне стадо українських баранів...
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+7
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Леха Маслов
Бондарь - наше всьо!
Це капець, хлопці з ЗСУ маю надію це не бачили. Усіх "ногом'ячистів" в окопи заслати, але ж ні, ці виродки до жонок з'є....ся.
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+6
Владислав Рейский
Безпорадність - беспомощность.
Плохо не то что проиграли, а то что игры вообще нет у наших, просто не видно было на поле, была только шотландская сборная, увы.
Если так и дальше пойдет, то лучше уступить место главного для Реброва или Маркевича.
На такое "зрелище" смотреть просто невозможно.
Слава Україні!
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+6
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Eugenii Skrypka
Если так взять Малиновского то кроме того что он забивает иногда, какой-то созидательной игры у него нет, а в сборной у него 2 из 3х тихий ужас
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+5
Юрик 13
У нас в останній час завжди починалася гра з оборони. А за відсутності Бущана, Миколенка, Забарного, Тимчика, Зінченка(який завжди підключався, коли команди зустрічали високим пресингом) маємо те, що м'яч навіть не доходив до середньої ланки.. Та і взагалі, сьогодні погано було все, на жаль..
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+5
Boghdan1222
Що то було???
Жодного удару по воротах, другий тайм взагалі стояли (здавалось що це 5-й матч збірної а не перший), виглядали як збіговисько аматорів...!!!
Настільки позорної гри нашої збірної я не пригадую🥴
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+5
moysha
Ці мудаки пасами назад і поперек поля думають щось виграти? Повна деградація. І зіпсований настрій мільйонам вболівальникам України.
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+5
Макс Максов
Що з Малиновським? Петраков взагалі зі складом не вгадав! І так, краще би Кривцов...
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+5
pricolist
Провина в такому результаті повністю лежить на Петракові. Він пихає в склад своїх любимчиків, робить заміни, коли вже догорів сарай й блін не робить жодних висновків. Я захищав його, але хочу, щоби він пішов і більше не повертався в національну збірну. Він не прогресивний тренер і відстав від сучасного футболу.
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+5
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Lion
Да, это лучше все с Азовстали в дома!!
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+4
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Vitaliy Konovalov
Помоему, худший матч в истории. 
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+4
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Remark
Как по мне, то тут проиграла не команда, а тренер. Тренерский проигрыш. Просто бестолковые замены сломали игру. Куда не шло еще Яремчук на Довбика, хотя тоже сомнительная замена, Артем не выпадал из игры, выгрызал мячи, держал всю линию обороны Шотов в напряжении. Степаненко на Сидорчука тоже как бы зачем? Но главное - замена Ярмоленко! Мое мнение, он сегодня был в лучший в матче. И где надо придержал мяч, и отработал в защите, и пассы с контролем мяча тоже на высоте, да и не устал он к замене, видно же было что еще бегает и отрабатывает нормально. Зачем было его то менять? Или это уже заранее (до начала матча) задуманная замена от Петракова? Тогда понятен уровень тренерства. 
П.С. А вот кого кого менять и нужно было, так это Малиновского. Ну просто кошмарный матч у Руслана с одними постоянными обрезками пассов. Слов нет от его игры, не хочу обежать человека, но играл он просто никакуще.
А так, игра сборной в принципе и понравилась, особых каких то претензий по другим игрокам нет. Пусть Шотландцы порадуются хоть немного, все таки у них траур. А мы свое в остальных играх возьмем и все равно будем первыми в группе.
Слава Украине!!!
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+4
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Nordenus
Да это вам не отбор на ЧМ против Шотландцев, это все лишь какая то Лига наций!
Я такого позорного второга тайма от нашей сборной еще не видел...
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+4
Vytas Meskauskas
С тактикой начало атак с передачами с вратарём это подарок для любого соперника, можно и не уходить защищаться сразу накрывать и прессинговать. В такой поперек передачи футбол уже лет 30 ни кто не играет
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+4
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Alex Komnin
Петраков не те, що потрібно для команди. Це другий Фоменко. З таким набором гравців грати у такий примітивний футбол. Ребров, Шева, Вернидуб...але не Петраков. Це радянська школа. На Євро-24 має бути новий керманич.
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+3
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vicktor5891
Трое игроков косячили на протяжении всего матча:Караваев, Бондарь и Малиновский. Если по Бондарю ,то не понятно как он вообще попал в состав сборной(хотя понятно-один из любимчиков нашего тренера). А по двум другим, особенно по Малиновскому-просто беда. Караваев, возможно, переиграл после простоя - потому как выглядел в теперешнем никакущем Динамо одним из лидеров. Но Малина то где успел форму профукать??? И отмазки насчет того что он играл левее обычного не катят-ты хоть центрального защитника играй, но с пасом на пять метров у одного из лидеров сборной проблем быть не должно. Понравились наши вингеры - Мудрик и Ярмола, к-рые бились на поле. Плюс Матвиенко. 
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+3
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Vitaly Stadnichenko
Караваєв та Маліна 0... така кількість обрізок.... Посипалися після замін Довбика та Ярмоли...
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+3
Octopus
Тройная замена сработала 
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+3
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