В среду, 21 сентября, состоится поединок группы В1 Лиги наций, в котором встретятся сборные Шотландии и Украины. Матч пройдет в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

В начале июня, когда европейские сборные проводили матчи 1 тура Лиги наций. Шотландия и Украина встретились в полуфинальном противостоянии плей-офф за право выхода на чемпионат мира. Тогда «сине-желтые» обыграли шотландцев со счетом 3:1, но затем уступили Уэльсу и на мундиаль выйти не смогли. В Лиге наций команда Александра Петракова возглавляет группу В1 – две победы и одна ничья. Шотландия находится на второй позиции – две победы и поражение.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Шотландия – Украина, за которой можно следить здесь.