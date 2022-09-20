Шотландия – Украина. Текстовая трансляция матча
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В среду, 21 сентября, состоится поединок группы В1 Лиги наций, в котором встретятся сборные Шотландии и Украины. Матч пройдет в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» и начнется в 21:45 по киевскому времени.
В начале июня, когда европейские сборные проводили матчи 1 тура Лиги наций. Шотландия и Украина встретились в полуфинальном противостоянии плей-офф за право выхода на чемпионат мира. Тогда «сине-желтые» обыграли шотландцев со счетом 3:1, но затем уступили Уэльсу и на мундиаль выйти не смогли. В Лиге наций команда Александра Петракова возглавляет группу В1 – две победы и одна ничья. Шотландия находится на второй позиции – две победы и поражение.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Шотландия – Украина, за которой можно следить здесь.
Опрос
Крупная победа Шотландии
1 голос 2.17 %
Минимальная победа Шотландии
10 голосов 21.74 %
Ничья
17 голосов 36.96 %
Минимальная победа Украины
15 голосов 32.61 %
Крупная победа Украины
3 голоса 6.52 %
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