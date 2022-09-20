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Лига наций
Шотландия
21.09.2022 21:45 - : -
УКРАИНА
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Лига наций
20 сентября 2022, 15:48 | Обновлено 20 сентября 2022, 16:58
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Шотландия – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Лиги наций

20 сентября 2022, 15:48 | Обновлено 20 сентября 2022, 16:58
569
0
Шотландия – Украина. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 21 сентября, состоится поединок группы В1 Лиги наций, в котором встретятся сборные Шотландии и Украины. Матч пройдет в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

В начале июня, когда европейские сборные проводили матчи 1 тура Лиги наций. Шотландия и Украина встретились в полуфинальном противостоянии плей-офф за право выхода на чемпионат мира. Тогда «сине-желтые» обыграли шотландцев со счетом 3:1, но затем уступили Уэльсу и на мундиаль выйти не смогли. В Лиге наций команда Александра Петракова возглавляет группу В1 – две победы и одна ничья. Шотландия находится на второй позиции – две победы и поражение.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Шотландия – Украина, за которой можно следить здесь.

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Голосов 46
Спрогнозируйте исход ⚽️ перенесенного матча 🏆 Лиги наций между сборными Шотландии и Украины, который пройдет 21 сентября в Глазго.

Крупная победа Шотландии

1 голос 2.17 %

Минимальная победа Шотландии

10 голосов 21.74 %

Ничья

17 голосов 36.96 %

Минимальная победа Украины

15 голосов 32.61 %

Крупная победа Украины

3 голоса 6.52 %

Результаты
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Источник Sport.ua
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