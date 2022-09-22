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Лига наций
Шотландия
21.09.2022, FT 3 : 0
УКРАИНА
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Лига наций
22 сентября 2022, 00:03 | Обновлено 22 сентября 2022, 00:38
2867
1

Шотландия – Украина – 3:0. Ужасный футбол. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор перенесенного матча Лиги наций

22 сентября 2022, 00:03 | Обновлено 22 сентября 2022, 00:38
2867
1
Шотландия – Украина – 3:0. Ужасный футбол. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

​21 сентября в 21:45 на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Украины проводит перенесенный матч Лиги наций против национальной команды Шотландии.

Матч должен был состояться еще в июне, но из-за агрессии рф в Украине УЕФА пришлось сдвинуть матчи квалификации ЧМ-2022, и для игры Шотландии с Украиной в Лиге наций пришлось искать новую дату.

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Украина лидирует в группе (7 очков), опережая Шотландию на один балл (6 пунктов). То есть, в очном матче сборных определится лидер после четырех туров.

Шотландия – Украина – 3:0. Ужасный футбол. Видео голов и обзор (на YouTube)

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Линдон Дайкс (Шотландия).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Линдон Дайкс (Шотландия).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Шотландия).
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Источник Sport.ua
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OVS
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