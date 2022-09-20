21 сентября в шотландском Глазго, на знаменитой арене «Хемпден Парк» в поединке второго тура Лиги Наций группы В1 встретятся хозяева и сборная Украины. Матч должен был состояться еще в июне, но из-за того, что команды играли отложенный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022, игру сместили на сентябрь.

Поединок очень важен в контексте борьбы за первое место, дающее право на повышение в классе – автоматический переход в группу А. Украина на данный момент с семью очками лидирует в группе, тогда как Шотландия с шестью баллами занимает второе место.

Шотландия

После резонансного поражения в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022 сборной Украине, шотландцы провели три поединка в рамках Лиги Наций. Подопечные Кларка дважды переиграли сборную Армении, однако в принципиальном противостоянии с ирландцами на выезде были разгромлены (0:3).

Тем не менее, после трех туров Шотландия занимает второе место в группе, отставая от нашей команды всего лишь на одно очко. Гипотетический домашний успех «тартановых» сразу же поменяет диспозицию в группе: уже они будут лидерами.

Судя по отзывам в тамошней прессе, шотландцы очень надеются на победу. Таким образом они хотят не только закрепиться на первом месте в группе, но и реваншироваться за июньское поражение от нашей команды.

Против сборной Украины из-за травмы не сможет сыграть ключевой исполнитель сборной Шотландии Робертсон. Также не помогут своей команде Суттар, Купер и Стюарт.

Украина

«Сине-желтые» к матчу против «тартановой армии» начали готовиться в Варшаве. В столицу Польши сначала прибыл тренерский и администраторский штаб Александра Петракова, затем подъехали сборники из украинских клубов и игрок «Аль-Айна» Ярмоленко.

На стадионе «Полония» украинцы тренировались два дня, после чего 19 сентября чартерным рейсом из Варшавы отбыли в Глазго. Там к нашей делегации присоединились остальные легионеры.

Фактически, в полном составе сборная Украины провела тренировочное занятие лишь за два дня до самого матча.

Однако «полный» состав оказался, к сожалению, неполным. Накануне важной игры сразу несколько ведущих игроков сборной оказались на больничном. Травмированы Бущан, Шапаренко и Зинченко. Из-за повреждения оказался вне списка и защитник «Брюгге» Соболь, однако это не помешало Эдуарду провести календарный матч за свою клубную команду…

Из-за повреждения основного на данный момент голкипера сборной Украины, наставник «сине-желтых» довызвал в тренировочный лагерь команды сразу двух вратарей – Трубина из «Шахтера» и Волынца из «Колоса». Для Евгения этот вызов в главную команду страны – дебютный.

Однако сыграть за «сине-желтых» в матче против Шотландии Волынец не сможет: у него нет британской визы. Кипер остался в Варшаве ждать своих партнеров по сборной, с которыми вместе отправится на матч против сборной Армении.

Личные встречи

Предстоящая встреча станет для оппонентов четвертой очной. Пока что перевес на стороне нашей команды: две победы против одной у соперника.

Впервые оппоненты пересеклись в отборе на чемпионат Европы-2008. Тогда они обменялись домашними победами: 2:0 в Киеве и 3:1 в Глазго. А совсем недавно, летом сего года, команды встретились в полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022. В том памятном поединке команда Петракова одолела соперника на его территории – 3:1.

Прогноз

Вряд ли данная игра будет дублировать июньский поединок соперников. Эмоциональная составляющая матча 21 сентября – чуть ниже. Да и подготовка нашей команды к игре получилась достаточно скомканной по причине травм и сложностей логистики. Наверняка «скотты» захотят реваншироваться за поражение от Украины. На их стороне – родные стены, неплохая «физика» и характер. Безусловно, в Украины найдутся свои козыри. Поэтому матч будет обоюдно сложным. Предположим, что он закончится боевой результативной ничьей.

Ориентировочные составы:

Шотландия: Гордон, Хендри, Генли, Мактоминей, Тирни, Макгрегор, Фергюсон, О’Доннел, Макгинн, Армстронг, Адамс

Украина: Трубин, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Степаненко, Сидорчук, Малиновский, Мудрик, Ярмоленко, Яремчук.

21 сентября, среда