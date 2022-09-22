ПЕТРАКОВ: «Вы знаете, у нас война. Поезд и автобус. А раньше был самолет»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков дал пресс-конференцию после поражения в Глазго на стадионе Хэмпден Парк от Шотландии (0:3) в матче Лиги наций.

– Почему ваша команда сегодня выглядела иначе, чем раньше?

– У нас не было основных игроков, которые получили травмы, поэтому я дал шанс сыграть другим футболистам. Не играли Зинченко, Бущан. Забарный получил «лишнюю»… Трубин сыграл неплохо. Я дал шанс другим исполнителям, они сыграли неудачно. В первом тайме команда выглядела еще более-менее, а во втором мы увидели столько брака… Наш футбол немного отличается от британского. Я предупреждал ребят, говорил им об этом. Вчера во время тренировки увидел – что-то не то. Остановил занятия, поговорил с ними…

- Считаете ли вы, что сейчас у Шотландии самые высокие шансы на победу в группе?

– Сначала мы разберем игру. Еще ничего не потеряно. Впереди – важный поединок с Арменией, всего два матча. Я с оптимизмом смотрю в будущее, мы сделаем все возможное, чтобы занять первое место.

– Почему вы заменили Степаненко в перерыве?

– У него была желтая карточка. Я с ним пообщался в перерыве, решил поменять.

– Могли бы вы прокомментировать игру Бондаря? У вас была дилемма, кого ставить – его или Кривцова?

– Дилемма существует всегда. Бондарь вышел в «основе» вместе с Матвиенко. Я решил сыграть таким составом. Всё решает главный тренер. Выигрывает команда, а проигрывает один человек – главный тренер. Это моя вина.

– Это вы просили о переносе тура УПЛ перед матчами сборной Украины?

– Я говорил об этом, поскольку мы играем вне дома. У нас в стране идет война, вы знаете об этом? Нам нужно провести игру, сесть в поезд или автобус. Уже не так, как раньше, когда мы сели в самолет и улетели.

– Останется ли Анатолий Трубин в расположении команды?

– Я принял решение, поблагодарил его. Он поедет в помощь молодежной сборной Украины. Также покинет расположение команды Коваленко. Ему сделали МРТ, у него травма.