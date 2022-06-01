Шотландия повержена! Сборная Украины одолела Тартановую армию в Глазго

В первый день летнего сезона в нормальных условиях футбольные болельщики вряд ли готовы размышлять над шансами футбольных сборных добыть победу в определенных сверхважных поединках, но безумный 2022 год изменил наше привычное расписание жизни не только наличием первого в истории зимнего чемпионата мира в Катаре. Полномасштабная агрессия против Украины стала причиной того, что команда Александра Петракова не имела возможности своевременно завершить плей-офф квалификации к мундиалю, поэтому выяснение отношений с Шотландией на поле соперников было отсрочено вплоть до летней части сезона.

Естественно, что не у дел «сине-желтые» в итоге не остались, сыграв сразу в трех товарищеских встречах в середине мая против «Боруссии» из Менхенгладбаха (2:1), итальянского «Эмполи» (3:1) и хорватской «Риеки». Этот фактор несколько сбавлял очевидный фактор преимущества соперников с Британских островов в физическом тонусе. Да и в последний раз Шотландия под руководством Стива Кларка выходила на поле больше двух месяцев назад.

Стартовые пятнадцать минут матча – это был именно тот отрезок игрового времени, за который переживало большинство экспертов перед началом игры. До конца нельзя было предположить, как именно наша команда поведет себя в это время, и то, что мы увидели после стартового свистка, лишь подтверждало их опасения. Украина начала игру очень нервно, в то время как соперники пытались оказывать мощное давление на наших игроков на любом фрагменте игрового поля.

Понятно, что без непринужденных ошибок во время передач обойтись было невозможно, но существенного обострения перед воротами Бущана от этого не произошло. А потом давление спало, после чего мы увидели команду Петракова, пусть и с двумя игроками на желтых карточках, в уверенной комбинационной игре даже перед чужим штрафным.

Создание голевых моментов с нашей стороны было лишь вопросом времени, однако одно дело продвигать собственные идеи, а другое дело воплощать их в какой-либо результат на табло. С этим были определенные трудности в начале у Ярмоленко, что у Яремчука. Но, в конце концов, даже с этим Украине удалось справиться. Уже на 33-й минуте удивительный заброс Руслана Малиновского со своей половины поля Андрей остановил перед чужим штрафным, а уже вторым касанием перебросил голкипера.

Оставшееся до свистка время на перерыв «сине-желтые» провели в умеренно низком блоке, во время которого главной задачей было сдерживание Робертсона на левом фланге атаки соперников, с чем также иногда возникали проблемы, однако Бущана так никто из шотландцев и не побеспокоил. В атаки в эти минуты команда Петракова ходила не очень активно, выбрав тактику сохранения ситуативного преимущества.

Начать вторую половину из еще одного забитого мяча было очень важным шагом для нашей сборной, потому что соперники начали перестраиваться на схему с четырьмя защитниками, что давало им определенное пространство в центральной линии. Важно было это еще потому, что Украина за счет удачного завершения подачи Караваева усилиями Яремчука обеспечила себе еще немного свободного игрового времени перед тем, как соперники устроили адский штурм наших владений.

Не стоит скрывать тот факт, что «сине-желтые» определенный отрезок времени просто отбивались от постоянных попыток соперников подавать внутрь штрафной. К сожалению, наш голкипер Георгий Бущан наконец-то немного устал во время выполнения перехватов, по итогу чего мы увидели вопиющую ошибку в его исполнении на 79-й минуте, когда очередной навес с правого фланга оказался слишком тяжелым для отражения, как и добивание от Макгрегора.

Последние минуты игры проходили в формате футбольного сумо, во время которого Украина пыталась ловить соперников на контратаках, а шотландцы продолжали играть в вертикальном стиле. В конце концов, у одного лишь Артема Довбика было три случая на то, чтобы добивать хозяев, но он поиграл нашими нервами вплоть до последних секунд компенсированного времени. Хорошо, что хоть с третьей попытки ему удалось реализовать выход один-на-один.

Финальный свисток нидерландского арбитра Данни Маккелли подарил возможность сыграть в решающем поединке на пути к чемпионату мира-2022 сборной Украины. Команда Стива Кларка завершила отборочный цикл неудачей.

​Плей-офф отбора ЧМ-2022.

Шотландия – Украина – 1:3

Макгрегор (79) – Ярмоленко (33), Яремчук (49), Довбик (90+5)

Дайкс (44), Макгинн (59) – Яремчук (5), Малиновский (11), Шапаренко (84)

Шотландия: Гордон, Купер (Хендри, 68), Хенли, Мактоминай, Робертсон, Хики, Макгрегор, Гилмор (Армстронг, 68), Макгинн, Дайкс (Кристи, 46), Адамс.

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Степаненко, Цыганков (Мудрик, 72), Зинченко, Малиновский (Шапаренко, 72), Ярмоленко (Зубков, 78), Яремчук (Довбик, 78).

Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Стадион «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия)​

ШОТЛАНДИЯ - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА