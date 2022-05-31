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Чемпионат мира
31 мая 2022, 10:48 |
574
0

Шотландия – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка плей-офф отбора на ЧМ-2022

31 мая 2022, 10:48 |
574
0
Шотландия – Украина. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 1-го июня, в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022 состоится поединок между сборными Шотландии и Украины. Матч пройдет в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Важность предстоящей встречи трудно переоценить, ведь победитель продолжит борьбу за выход на чемпионат мира. К ответственному противостоянию «сине-желтые» готовились в непростых условиях, поскольку приходилось находить хоть каких-нибудь спарринг-партнеров для проверки боеспособности команды. Напомним, сборная Украины в товарищеских матчах обыграла менхенгладбахскую «Боруссию» (2:1) и «Эмполи» (3:1), после чего сыграла вничью с хорватской «Риекой» (1:1). Впрочем, и шотландцы уже два месяца не проводили товарищеские матчи.

Будем надеяться, что в это трагичное для Украины время наша сборная сумеет порадовать болельщиков яркой игрой и победным результатом!

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Шотландия, за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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