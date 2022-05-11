Возвращение команды Петракова. Сборная Украины обыграла Боруссию М

Сборная Украины провела первый поединок в рамках подготовки к плей-офф отбора ЧМ-2022. Соперником «сине-желтых» стала менхенгладбахская «Боруссия». В лагерь нашей команды еще не добрались легионеры, которые продолжают защищать цвета своих клубов в национальных чемпионатах. К слову, параллельно с матчем в Менхенгладбахе двое «сборников» (Миколенко и Зинченко) принимали участие в поединках Английской-Премьер-лиги.

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В начале матча украинцы больше владели мячом, на что хозяева поля ответили довольно агрессивным прессингом. Немало проблем защитным построениям «Боруссии» доставляли рывки скоростного Мудрика: именно его забегание привело к первому взятию ворот. Мудрик опередил защитника и голкипера менхенгладбахцев, отправив мяч в пустые ворота. Впрочем, хозяева сумели быстро сравнять счет. Обрезкой Конопли сполна воспользовался Носс, из пределов штрафной от души вогнавший мяч в сетку наших ворот.

Getty Images/Global Images Ukraine

Выдав ударный отрезок, команды несколько сбавили обороты. А на последней минуте тайма украинцы едва не забили второй гол. Снова отмечаем скорость Мудрика, который разогнал контратаку и вывел один на один с голкипером Шапаренко. Увы, дуэль Соммеру полузащитник проиграл.

После перерыва тренерский штаб «Боруссии» сделал серию замен, а Петраков ограничился тремя изменениями в составе (на поле вышли Ризнык, Попов и Бондарь). Продолжал терроризировать оборону хозяев Мудрик, дальним ударом заставил потрудиться голкипера Сидорчук. У менхенгладбахцев также был отличный шанс на успех, но после ошибки Бондаря Беннетс пробил выше цели.

В конце встречи украинцы активизировались и это принесло результат. И если Бондарь не сумел переправить мяч в ворота после углового, то с ударом Пихалёнка голкипер «Боруссии» не справился. На 90-й минуте «сине-желтые» могли отличиться еще раз, но Караваев не сумел с добивания поразить цель.

Getty Images/Global Images Ukraine

Что ж, наша национальная команда произвела довольно неплохое впечатление и продолжит готовиться к ответственным поединкам. На следующей неделе подопечные Петракова проведут товарищеские встречи с «Эмполи» (17-го) и «Риекой» (18-го).

Благотворительный матч.

«Боруссия» Менхенгладбах – Сборная Украины – 1:2

Носс (14) – Мудрик (9), Пихалёнок (82)

«Боруссия» М (первый тайм): Соммер, Фридрих, Херрманн, Штиндль, Плеа, Хофманн, Гинтер, Скалли, Элведи, Носс, Рейтс.

«Боруссия» М (второй тайм): Сиппель, Ляйнер, Бенсебаини, Элведи (Мюсель, 69), Гинтер, Нетц, Рейтс, Коне, Нойхаус, Эмболо, Беннетс.

Украина: Бущан (Ризнык, 46), Конопля (Попов, 46), Забарный, Матвиенко, Караваев, Сидорчук, Степаненко (Пихалёнок, 75), Мудрик (Булеца, 70), Шапаренко (Сирота, 79), Буяльский (Бондарь, 46), Беседин (Гармаш, 70).

Главный арбитр: Денис Шурман (Украина)

Стадион «Боруссия Парк» (Менхенгладбах, Германия)

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