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12 мая 2022, 00:50 | Обновлено 12 мая 2022, 01:37
886
0

ПЕТРАКОВ: «Честно скажу, у меня слезы на глазах и мурашки по коже пошли»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал матч с «Боруссией» М

12 мая 2022, 00:50 | Обновлено 12 мая 2022, 01:37
886
0
ПЕТРАКОВ: «Честно скажу, у меня слезы на глазах и мурашки по коже пошли»
УАФ. Александр Петраков

Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков прокомментировал результат контрольного матча с «Боруссией» М (2:1):

– Первый матч, сборная не играла полгода, я не работал полгода. У меня нет вопросов к ребятам, на этом этапе они молодцы, хорошо все сделали. Ошибок очень много, будем их исправлять.

– Какие эмоции вы испытывали во время исполнения Гимна Украины перед матчем? Какая вам атмосфера на стадионе?

– Очень хорошая атмосфера. Честно скажу, у меня даже слезы на глаза накатили, муравьи пошли по коже. Отлично, что наша нация объединилась. Спасибо украинцам, что пришли и поддержали, спасибо немцам. Атмосфера была великолепна.

– Национальная сборная проводит матч, забивает голы, а в это время в Украине идет война и каждый день умирают люди. Что вы чувствуете на этот счет?

– Я желаю, чтобы этого никто не чувствовал. Я был в Киеве с первого дня, когда все началось. Сидишь в квартире и не знаешь, куда прилетит снаряд. Я не боялся ночевать дома, а моя жена ходила ночевать в бомбоубежище, не могла выдержать. Это очень неприятно, никому не желаю пережить такое.

– Мудрик и Пихаленок шедеврально начали свою карьеру в сборной, отличились забитыми голами. Какое будущее в команде у ребят?

– Контрольная игра, не нужно делать таких поспешных выводов. Не нужно хвалить ребят. Впереди у нас главная игра. Я еще подумаю, кого выставить на складе. Это контрольный матч, а у официальных все будет по-другому. Ребята забили, я их похвалил, двигаемся дальше.

– Как прокомментируете игру Ефима Конопли, ошибка которого привела к голу?

– У меня нет вопросов к своим футболистам. Это внутренняя кухня. Разберем ошибки и будем идти дальше.

– В каком состоянии сейчас Виктор Цыганков?

– Цыганков остался в Любляне, работает с реабилитологом. Надеюсь, через 3-4 дня будет в строю. Что касается Артема Довбика, то мы с помощью «Боруссии» сделали ему МРТ. У него есть небольшое повреждение, поэтому сегодня его поберегли. Артему нужно 5–6 дней для восстановления.

– Сформировали ли вы список легионеров, которые будут вызваны в сборную?

– Мы с тренерским штабом сядем, подумаем. Завтра во второй половине дня будет опубликован список. Сразу скажу, что в нем будут не все. Я придержу одну фамилию в списке легионеров.

– Очень много разговоров о спаррингах сборной Украины. Насколько вы удовлетворены количеством матчей и уровнем соперников?

– Если бы мы проводили официальные матчи согласно начальному графику, то накануне Лиги наций я собирал бы команду в конце мая. Дал бы ребятам отдохнуть после чемпионата. А сейчас найти спарринг-партнера в Европе практически невозможно. Люди из Украинской ассоциации футбола делают все возможное, чтобы найти соперников. Мы сыграем с «Эмполи» и «Риекой», которые откликнулись. 19–20 мая дам ребятам два выходных, а 21 мая в 17:00 у нас тренировки.

Хочу, чтобы игроки повидались с родными. Насчет матчей после этого – не знаю, как получится. Есть варианты с африканскими командами. С клубными командами сыграть невозможно, ведь после окончания чемпионатов никто не захочет ждать, чтобы провести с нами спарринг. Люди работают, президент УАФ Андрей Павелко занимается вопросом.

– С какими эмоциями вы вернулись к тренерской работе после всего пережитого?

– Полгода не работал, началась война. Когда вышел на поле, то словно не в своей тарелке. Но когда игра началась, то втянулся. Все хорошо, хороший результат.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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