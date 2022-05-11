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  4. Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М
Чемпионат мира
11 мая 2022, 20:34 | Обновлено 11 мая 2022, 21:05
3831
2

Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М

Александр Петраков сделал свой выбор

11 мая 2022, 20:34 | Обновлено 11 мая 2022, 21:05
3831
2
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М
УАФ

Сегодня в немецком Менхенгладбахе контрольным матчем против местной «Боруссии» сборная Украины начинает серию поединков в рамках подготовки к плей-офф отбора ЧМ-2022 и июньских встреч в Лиге наций-2022/2023.

Стартовый состав сборной Украины: 1. Георгий Бущан, 15. Ефим Конопля, 13. Илья Забарный, 22. Николай Матвиенко, 21. Александр Караваев, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 17. Михаил Мудрик, 10. Николай Шапаренко, 14. Виталий Буяльский, 11. Артем Беседин.

Запас: 2. Валерий Бондарь, 3. Александр Сирота, 4. Денис Попов, 7. Артем Довбик, 8. Александр Пихаленок, 9. Сергей Булеца, 12. Андрей Пятов, 19. Денис Гармаш, 23. Дмитрий Ризнык.

Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Состав «Боруссии» Менхенгладбах

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Источник Украинская ассоциация футбола
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DmitrySviridon
А где Малина и Зина???
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Hg
Как всегда, - главное не напропускать быстрых голов.)
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