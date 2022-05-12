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  4. Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Боруссия М
11.05.2022, FT 1 : 2
УКРАИНА
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Чемпионат мира
12 мая 2022, 00:23 | Обновлено 12 мая 2022, 00:27
5744
0

Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча 11 мая в Германии

12 мая 2022, 00:23 | Обновлено 12 мая 2022, 00:27
5744
0
Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча
УАФ

11 мая сборная Украины в Германии проводит товарищеский матч против «Боруссии» из Менхенгладбаха.

Стартовые составы команд

Боруссия М: Соммер, Фридрих, Херрманн, Штиндль, Плеа, Хофманн, Гинтер, Скалли, Элведи, Носс, Рейтс.

Запас: Сиппель, Коне, Ляйнер, Нетц, Бенсебаини, Мюссель, Нойхаус, Эмболо, Беннеттс.

Украина: Бущан, Конопля, Забарный, Матвиенко, Караваев, Сидорчук, Степаненко, Мудрик, Шапаренко, Буяльский, Беседин.

Запас: Пятов, Ризнык, Бондарь, Сирота, Попов, Довбик, Пихаленок, Булеца, Гармаш.

Смотрите видео голов и обзор матча

Исполнение гимна

ГОЛ! 0:1. Михаил Мудрик, 9 мин.

ГОЛ! 1:2. Александр Пихаленок, 82 мин.

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (УКРАИНА).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Конор Носс (Боруссия М).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (УКРАИНА).
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Источник Sport.ua
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