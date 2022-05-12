Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча 11 мая в Германии
11 мая сборная Украины в Германии проводит товарищеский матч против «Боруссии» из Менхенгладбаха.
Стартовые составы команд
Боруссия М: Соммер, Фридрих, Херрманн, Штиндль, Плеа, Хофманн, Гинтер, Скалли, Элведи, Носс, Рейтс.
Запас: Сиппель, Коне, Ляйнер, Нетц, Бенсебаини, Мюссель, Нойхаус, Эмболо, Беннеттс.
Украина: Бущан, Конопля, Забарный, Матвиенко, Караваев, Сидорчук, Степаненко, Мудрик, Шапаренко, Буяльский, Беседин.
Запас: Пятов, Ризнык, Бондарь, Сирота, Попов, Довбик, Пихаленок, Булеца, Гармаш.
Смотрите видео голов и обзор матча
Исполнение гимна
ГОЛ! 0:1. Михаил Мудрик, 9 мин.
ГОЛ! 1:2. Александр Пихаленок, 82 мин.
События матча
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