11 мая сборная Украины проведет благотворительный матч против менхенгладбахской «Боруссии». Поединок пройдет в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия Парк», начнется игра в 21:45 по киевскому времени. Все собранные на благотворительном матче средства немецкая сторона передаст в помощь Украине.

В трагическое для нашей страны время национальная сборная Украины готовится к поединку против Шотландии в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022. Будем надеяться, что «сине-желтые» своей игрой подарят нам немного положительных эмоций!

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Боруссия» М – сборная Украины. Следить за событиями встречи можно здесь.