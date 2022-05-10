Боруссия М – Украина. Текстовая трансляция матча
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11 мая сборная Украины проведет благотворительный матч против менхенгладбахской «Боруссии». Поединок пройдет в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия Парк», начнется игра в 21:45 по киевскому времени. Все собранные на благотворительном матче средства немецкая сторона передаст в помощь Украине.
В трагическое для нашей страны время национальная сборная Украины готовится к поединку против Шотландии в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022. Будем надеяться, что «сине-желтые» своей игрой подарят нам немного положительных эмоций!
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Боруссия» М – сборная Украины. Следить за событиями встречи можно здесь.
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