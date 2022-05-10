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10 мая 2022, 20:41 | Обновлено 10 мая 2022, 20:42
875
0

Боруссия М – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией благотворительного матча

10 мая 2022, 20:41 | Обновлено 10 мая 2022, 20:42
875
0
Боруссия М – Украина. Текстовая трансляция матча
ФК Боруссия М

11 мая сборная Украины проведет благотворительный матч против менхенгладбахской «Боруссии». Поединок пройдет в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия Парк», начнется игра в 21:45 по киевскому времени. Все собранные на благотворительном матче средства немецкая сторона передаст в помощь Украине.

В трагическое для нашей страны время национальная сборная Украины готовится к поединку против Шотландии в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022. Будем надеяться, что «сине-желтые» своей игрой подарят нам немного положительных эмоций!

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Боруссия» М – сборная Украины. Следить за событиями встречи можно здесь.

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Источник Sport.ua
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