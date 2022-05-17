Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи
Команда Александра Петракова одержала еще одну победу в благотворительном матче
Отчет о матче ожидайте позже.
Товарищеский матч.
«Эмполи» – Сборная Украины – 1:3
Ла Мантиа (45) – Яремчук (26), Караваев (46), Пихалёнок (53)
«Эмполи» (до 61-й мин): Уйкани, Боли, Штулац, Хендерсон, Байрами, Фаззини, Ла Мантиа, Какаче, Исмайли, Балданци, Вити.
Украина: Пятов (Бущан, 46), Забарный, Попов (Бондарь, 78), Матвиенко, Караваев, Степаненко, Шапаренко, Пихалёнок (Сидорчук, 84), Мудрик (Буяльский, 84), Цыганков (Зубков, 78), Яремчук (Довбик, 78).
Стадион «Карло Кастеллани» (Эмполи, Италия)
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