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  4. Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи
Товарищеские матчи
Эмполи
17.05.2022, FT 1 : 3
УКРАИНА
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17 мая 2022, 23:23 | Обновлено 17 мая 2022, 23:28
1409
3

Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи

Команда Александра Петракова одержала еще одну победу в благотворительном матче

17 мая 2022, 23:23 | Обновлено 17 мая 2022, 23:28
1409
3
Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи
twitter.com/empolicalcio

Отчет о матче ожидайте позже.

Товарищеский матч.

«Эмполи» – Сборная Украины – 1:3

Ла Мантиа (45) – Яремчук (26), Караваев (46), Пихалёнок (53)

«Эмполи» (до 61-й мин): Уйкани, Боли, Штулац, Хендерсон, Байрами, Фаззини, Ла Мантиа, Какаче, Исмайли, Балданци, Вити.

Украина: Пятов (Бущан, 46), Забарный, Попов (Бондарь, 78), Матвиенко, Караваев, Степаненко, Шапаренко, Пихалёнок (Сидорчук, 84), Мудрик (Буяльский, 84), Цыганков (Зубков, 78), Яремчук (Довбик, 78).

Стадион «Карло Кастеллани» (Эмполи, Италия)

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Источник Sport.ua
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Макс Максов
Сподобались: Караваєв, Яремчук і Піхальонок! У Шапаренка і Мудрика, на мій погляд забагато браку... В захисті теж не без нюансів. Але й на те ці товарняки, Попову здоров'я!
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+1
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Hg
А Эмполи молодцы. Пачку моментов создали.
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