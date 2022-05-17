Пихаленок и Попов – в основе сборной Украины на матч с Эмполи

Сегодня, 17 мая, сборная Украины в Италии проведет товарищеский матч против «Эмполи». Начало – в 21:30 по Киеву. Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч:

Украина: Пятов(к), Забарный, Попов, Матвиенко, Караваев, Степаненко, Шапаренко, Пихаленок, Мудрик, Цыганков, Яремчук.

Запас: Бущан, Бондарь, Сирота, Сидорчук, Довбык, Беседин, Буяльский, Конопля, Качараба, Гармаш, Зубков, Ризнык, Сикан