Чемпионат мира17 мая 2022, 20:40 |
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Пихаленок и Попов – в основе сборной Украины на матч с Эмполи
Очередной товарищеский матч команды Александра Петракова
17 мая 2022, 20:40 |
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Сегодня, 17 мая, сборная Украины в Италии проведет товарищеский матч против «Эмполи». Начало – в 21:30 по Киеву. Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч:
Украина: Пятов(к), Забарный, Попов, Матвиенко, Караваев, Степаненко, Шапаренко, Пихаленок, Мудрик, Цыганков, Яремчук.
Запас: Бущан, Бондарь, Сирота, Сидорчук, Довбык, Беседин, Буяльский, Конопля, Качараба, Гармаш, Зубков, Ризнык, Сикан
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