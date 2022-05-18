Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПЕТРАКОВ: «У ребят большие нагрузки. Много кто еле переставлял ноги»
Товарищеские матчи
Эмполи
17.05.2022, FT 1 : 3
УКРАИНА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
18 мая 2022, 00:20 | Обновлено 18 мая 2022, 01:12
311
0

ПЕТРАКОВ: «У ребят большие нагрузки. Много кто еле переставлял ноги»

Наставник сборной Украины рассказал о товарищеском матче против «Эмполи»

18 мая 2022, 00:20 | Обновлено 18 мая 2022, 01:12
311
0
ПЕТРАКОВ: «У ребят большие нагрузки. Много кто еле переставлял ноги»
УАФ. Александр Петраков

Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков прокомментировал результат контрольного матча с итальянским «Эмполи» (3:1).

– Вам понравилась игра? Почему вы хотели играть именно против «Эмполи»?

– «Эмполи» нам помог, отозвался, поскольку не удалось сыграть с «Удинезе». Не было такого, что я выбирал соперника. Большое спасибо итальянцам за прием, клубу, президенту, главному тренеру, игрокам.

– Как вы готовите команду, учитывая текущую ситуацию в Украине?

– Было тяжело, когда собрались. Я благодарю ребят за то, что они меня слушают и выполняют все, что я им говорю. Им очень тяжело. Сегодня на кромке поля я вместе с ними практически играл, старался, чтобы они физически подтянулись. Я гнал их вперед, многие едва переставляли ноги. Но я благодарю их за то, что дотянули до завершения, они молодцы. Нам нужны контрольные матчи. Проблема в том, что мы совсем не играли спарринги.

– Есть ли конкретика по поводу повреждения Дениса Попова?

– У него проблема с ахилловым сухожилием, будем смотреть, нужно где-то два дня. Врач сказал, что сухожилие целое, но нужно сделать МРТ, и чтобы Денис отдохнул несколько дней. Я отпущу его домой к жене. По приезде Попов сделает МРТ, затем будем принимать решение.

– Какой состав сборной Украины мы увидим завтра в матче против Риеки?

– Никаких секретов нет. Утром мы вылетаем в Хорватию, прибываем на место, обедаем. Завтра на поле выйдут 11 новых игроков.

– Александр Пихаленок во втором матче подряд забивает и демонстрирует хороший уровень игры. Роман Яремчук недавно прибыл в расположение сборной и сегодня отличился. Прокомментируйте их игру.

– Яремчук провел последний матч 13 мая, сразу вылетел в сборную, не просил выходных. Мы с Романом работаем, он остается на 15–20 минут после тренировок, чтобы работать над реализацией. С ним все хорошо, сегодня у него были моменты. Дай Бог, в Глазго он забьет столько, сколько нужно. Что касается Пихаленка, то не нужно его перехваливать. Это товарищеская игра с «Эмполи». Парень молодой, пусть играет, я рад за него.

– Вы смотрели Евровидение?

– Смотрел, вся команда смотрела. Очень рады нашей победе.

– В июне сборную Украины ожидает большое количество матчей. Есть ли у вас понимание, сколько необходимо игроков, чтобы выдержать этот безумный ритм и делать ротацию?

– Я об этом думаю уже давно. Вы видите, что ребята получают очень большие нагрузки. Травмы получили Попов, Булеца, Гуцуляк. Я разговаривал с президентом УАФ, сказал ему, что я хочу провести пять спаррингов. Также попросил с собой взять 27 игроков в Глазго и на следующие матчи.

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (УКРАИНА).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (УКРАИНА).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Ла Мантия (Эмполи).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА).
По теме:
ЯРЕМЧУК: «Я развиваюсь и сделал большой и серьезный шаг в своей карьере»
Риека – Украина. Текстовая трансляция матча
Его отпустят к жене. Стала известна степень травмы Дениса Попова
товарищеские матчи Эмполи благотворительный матч сборная Украины по футболу Александр Петраков ЧМ-2022 по футболу пресс-конференция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пихаленок и Попов – в основе сборной Украины на матч с Эмполи
Футбол | 17 мая 2022, 20:40 3
Пихаленок и Попов – в основе сборной Украины на матч с Эмполи
Пихаленок и Попов – в основе сборной Украины на матч с Эмполи

Очередной товарищеский матч команды Александра Петракова

Реал подпишет опытного вратаря и готов отпустить Лунина
Футбол | 17 мая 2022, 11:10 5
Реал подпишет опытного вратаря и готов отпустить Лунина
Реал подпишет опытного вратаря и готов отпустить Лунина

Клуб хочет подписать Давида Оспину в качестве резервиста

В списке 24 игрока. Заявка сборной Украины на матч с Эмполи
Футбол | 17.05.2022, 11:25
В списке 24 игрока. Заявка сборной Украины на матч с Эмполи
В списке 24 игрока. Заявка сборной Украины на матч с Эмполи
Источник: Забарного просматривают топ-клубы АПЛ
Футбол | 17.05.2022, 12:45
Источник: Забарного просматривают топ-клубы АПЛ
Источник: Забарного просматривают топ-клубы АПЛ
Суркис прояснил, продолжит ли Луческу работу с Динамо
Футбол | 17.05.2022, 19:46
Суркис прояснил, продолжит ли Луческу работу с Динамо
Суркис прояснил, продолжит ли Луческу работу с Динамо
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал закрыл сделку по трансферу Мбаппе
Реал закрыл сделку по трансферу Мбаппе
16.05.2022, 15:36 2
Футбол
Кто выпустил? Нестор Шуфрич покинул территорию Украины
Кто выпустил? Нестор Шуфрич покинул территорию Украины
16.05.2022, 18:40 12
Война
Пеп ГВАРДИОЛА: «Желаю Саутгемптону обыграть Ливерпуль со счетом 4:0»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Желаю Саутгемптону обыграть Ливерпуль со счетом 4:0»
16.05.2022, 05:20 4
Футбол
Даниил МЕДВЕДЕВ: «То, что происходит в Украине, очень расстраивает»
Даниил МЕДВЕДЕВ: «То, что происходит в Украине, очень расстраивает»
16.05.2022, 19:23 6
Теннис
Подробностей пока нет. Герои Мариуполя заявили, что выполнили приказ
Подробностей пока нет. Герои Мариуполя заявили, что выполнили приказ
16.05.2022, 21:45 5
Война
Где смотреть товарищеский матч Эмполи – Украина
Где смотреть товарищеский матч Эмполи – Украина
17.05.2022, 15:36 5
Футбол
Чужая среди своих. Бех променяла Украину на первенство Мухосранского края
Чужая среди своих. Бех променяла Украину на первенство Мухосранского края
16.05.2022, 12:15 13
Биатлон
Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
16.05.2022, 20:10 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем