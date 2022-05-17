Во вторник, 17-го мая, сборная Украины проведет второй товарищеский поединок в рамках подготовки к плей-офф отбора на чемпионат мира. Соперником «сине-желтых» станет итальянский «Эмполи». Матч пройдет в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани» и начнется в 21:30 по киевскому времени.

В первом спарринге наша национальная команда показала добротную игру, обыграв менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 2:1. На этой неделе «сине-желтые» проведут две товарищеские встречи: во вторник подопечные Александра Петракова сыграют в Италии, а в среду в Хорватии померяются силами с «Риекой». К сборной Украины присоединились первые легионеры – Яремчук, Зубков и Сикан. «Эмполи» за тур до финиша Серии А занимает 14-е место в турнирной таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Эмполи» – Сборная Украины, за которой можно следить здесь.