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Эмполи
17.05.2022, FT 1 : 3
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18 мая 2022, 00:05 | Обновлено 18 мая 2022, 02:24
1125
0

Эмполи – Украина – 1:3. Красивая подсечка Караваева. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча сине-желтых в Италии 17 мая

18 мая 2022, 00:05 | Обновлено 18 мая 2022, 02:24
1125
0
Эмполи – Украина – 1:3. Красивая подсечка Караваева. Видео голов и обзор
УАФ

17 мая в Италии состоялся товарищеский матч между «Эмполи» и сборной Украины. Сине-желтые уверенно победили соперника из Серии A со счетом 3:1.

Голы у украинской сборной забили Роман Яремчук, Александр Караваев и Александр Пихаленок.

18 мая команда Александра Петракова проведет еще один товарищеский матч против хорватской «Риеки».

Товарищеский матч

17 мая. Эмполи. Стадион «Карло Кастеллани».

Эмполи (Италия) – Украина – 1:3

Голы: Ла Мантиа, 45 – Яремчук, 26, Караваев, 46, Пихаленок, 53.

Эмполи: Уйкани (Хвалич, 78), Боли (Стоянович, 60), Штулац (к) (Верре, 60), Хендерсон (Кутроне, 60), Байрами (Асллани, 60), Фаццини (Дельи Инноченти, 60), Ла Ман (Бандинелли, 60), Какаче (Паризи, 60), Исмайли (Эванджелисти, 84), Больданцы (Содеро, 81), Вити (Пеццола, 84). Запас: Викарио, Бенасси. Главный тренер: Аурелио Андреаццоли.

Украина: Пятов (к) (Бущан, 46), Забарный, Попов (Бондарь, 78), Матвиенко, Караваев, Степаненко, Шапаренко, Пихаленок (Сидорчук, 84), Мудрик (Буяльский, 84), Цыганков (Зубков, 78) Яремчук (Довбик, 78). Запас: Сирота, Беседин, Конопля, Качараба, Гармаш, Ризнык, Сикан. Главный тренер: Александр Петраков.

Судья: Мануэль Вольпи (Италия).

Видеообзор матча

Полная видеозапись матча

ГОЛ! 0:1. Яремчук, 26 мин.

ГОЛ! 1:2. Караваев, 46 мин.

ГОЛ! 1:3. Пихаленок, 53 мин.

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (УКРАИНА).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (УКРАИНА).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Ла Мантия (Эмполи).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА).
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Источник Sport.ua
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