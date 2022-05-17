Чемпионат мира17 мая 2022, 05:50 | Обновлено 17 мая 2022, 06:09
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Эмполи – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 мая в 21:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Италии
17 мая 2022, 05:50 | Обновлено 17 мая 2022, 06:09
396
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17 мая сборная Украины в Италии проходит товарищеский матч против «Эмполи».
Поединок начнется в 21:30 по Киеву. Сине-желтые готовятся к матчам плей-офф квалификации ЧМ-2022.
Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале Футбол 1, сервисе OLL.tv, а также в YouTube на официальном канале УАФ.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
Эмполи – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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