17 мая сборная Украины в Италии проходит товарищеский матч против «Эмполи».

Поединок начнется в 21:30 по Киеву. Сине-желтые готовятся к матчам плей-офф квалификации ЧМ-2022.

Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале Футбол 1, сервисе OLL.tv, а также в YouTube на официальном канале УАФ.

Эмполи – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция