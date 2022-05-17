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Товарищеские матчи
Эмполи
17.05.2022 21:30 - : -
УКРАИНА
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Чемпионат мира
17 мая 2022, 05:50 | Обновлено 17 мая 2022, 06:09
396
0

Эмполи – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 мая в 21:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Италии

17 мая 2022, 05:50 | Обновлено 17 мая 2022, 06:09
396
0
Эмполи – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

17 мая сборная Украины в Италии проходит товарищеский матч против «Эмполи».

Поединок начнется в 21:30 по Киеву. Сине-желтые готовятся к матчам плей-офф квалификации ЧМ-2022.

Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале Футбол 1, сервисе OLL.tv, а также в YouTube на официальном канале УАФ.

Эмполи – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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