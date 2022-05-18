Проверка Риекой. Сборная Украины сыграла вничью в товарищеском матче

Национальная сборная Украины провела третий спарринг в рамках подготовки к плей-офф отбора на чемпионат мира. Соперником «сине-желтых» стала хорватская «Риека». Как и обещал накануне Александр Петраков, тренерский штаб нашей команды полностью обновил стартовый состав по сравнению с матчем против «Эмполи».

В первом тайме на поле наблюдались невысокие скорости. Украинцы значительно больше соперников владели мячом и периодически пытались обострить ситуацию. «Сине-желтые» за счет прессинга пытались оказывать давление на защитные построения «Риеки», организовывая полумоменты. Хозяева поля избрали контратакующий стиль игры, но обострить ситуацию у наших ворот у них не получалось. А в середине первого тайма выверенную передачу Буяльского точным ударом замкнул Гармаш.

Getty Images/Global Images Ukraine

После пропущенного гола футболисты хорватского клуба начале более целеустремленно выбегать в контратаки, и одна из них привела к успеху «Риеки». Сначала Вук попал в штангу, а затем доиграл эпизод, прострелив на Дрмича, который переправил мяч в сетку. Еще одна контратака хозяев могла закончиться для нас неприятностями, если бы не Конопля, который не дал пробить Бушне.

Во второй половине встречи рисунок игры не изменился. Украинцы владели территориальным преимуществом, неспешно пытаясь нащупать слабые места в обороне «Риеки». Отличный шанс после углового упустил Качараба. Защитник опередил неуверенно сыгравшего на выходе голкипера, но не сумел переправить мяч в ворота.

Getty Images/Global Images Ukraine

В конце поединка игру сборной Украины оживил выход на поле Мудрика и Цыганкова. Но и «Риека» могла вырвать победу, когда удар Стойковича приняла на себя штанга. Мог вырвать победу и Буяльский, но на его удар среагировал голкипер.

Наша национальная команда продолжает готовиться к ответственным поединкам, до которых остается все меньше времени.

​Товарищеский матч.

«Риека» – Сборная Украины – 1:1

Дрмич (37) – Гармаш (24)

Честич (77) – Сидорчук (57), Качараба (86)

«Риека»: Зломислич, Бодетич (Дуймович, 81), Честич, Крешич (Стойкович, 60), Вук (Обрегон, 60), Дрмич (Коупленд, 81), Солано (Посинкович, 74), Бушня, Станич (Бурчул, 81), Селахи, Мурич.

Украина: Бущан (Ризнык, 46), Конопля, Бондарь, Качараба, Сирота, Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Зубков (Цыганков, 79), Сикан (Мудрик, 79), Довбик (Беседин, 46).

Арбитр: Иван Бебек (Хорватия)

Стадион «Руевица» (Риека, Хорватия)

РИЕКА - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА