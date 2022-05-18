Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Проверка Риекой. Сборная Украины сыграла вничью в товарищеском матче
Товарищеские матчи
Риека
18.05.2022, FT 1 : 1
УКРАИНА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
18 мая 2022, 20:53 | Обновлено 18 мая 2022, 21:29
1561
1

Проверка Риекой. Сборная Украины сыграла вничью в товарищеском матче

Команды обменялись голами в первом тайме

18 мая 2022, 20:53 | Обновлено 18 мая 2022, 21:29
1561
1
Проверка Риекой. Сборная Украины сыграла вничью в товарищеском матче
Getty Images/Global Images Ukraine

Национальная сборная Украины провела третий спарринг в рамках подготовки к плей-офф отбора на чемпионат мира. Соперником «сине-желтых» стала хорватская «Риека». Как и обещал накануне Александр Петраков, тренерский штаб нашей команды полностью обновил стартовый состав по сравнению с матчем против «Эмполи».

В первом тайме на поле наблюдались невысокие скорости. Украинцы значительно больше соперников владели мячом и периодически пытались обострить ситуацию. «Сине-желтые» за счет прессинга пытались оказывать давление на защитные построения «Риеки», организовывая полумоменты. Хозяева поля избрали контратакующий стиль игры, но обострить ситуацию у наших ворот у них не получалось. А в середине первого тайма выверенную передачу Буяльского точным ударом замкнул Гармаш.

Getty Images/Global Images Ukraine

После пропущенного гола футболисты хорватского клуба начале более целеустремленно выбегать в контратаки, и одна из них привела к успеху «Риеки». Сначала Вук попал в штангу, а затем доиграл эпизод, прострелив на Дрмича, который переправил мяч в сетку. Еще одна контратака хозяев могла закончиться для нас неприятностями, если бы не Конопля, который не дал пробить Бушне.

Во второй половине встречи рисунок игры не изменился. Украинцы владели территориальным преимуществом, неспешно пытаясь нащупать слабые места в обороне «Риеки». Отличный шанс после углового упустил Качараба. Защитник опередил неуверенно сыгравшего на выходе голкипера, но не сумел переправить мяч в ворота.

Getty Images/Global Images Ukraine

В конце поединка игру сборной Украины оживил выход на поле Мудрика и Цыганкова. Но и «Риека» могла вырвать победу, когда удар Стойковича приняла на себя штанга. Мог вырвать победу и Буяльский, но на его удар среагировал голкипер.

Наша национальная команда продолжает готовиться к ответственным поединкам, до которых остается все меньше времени.

​Товарищеский матч.

«Риека» – Сборная Украины – 1:1

Дрмич (37) – Гармаш (24)

Честич (77) – Сидорчук (57), Качараба (86)

«Риека»: Зломислич, Бодетич (Дуймович, 81), Честич, Крешич (Стойкович, 60), Вук (Обрегон, 60), Дрмич (Коупленд, 81), Солано (Посинкович, 74), Бушня, Станич (Бурчул, 81), Селахи, Мурич.

Украина: Бущан (Ризнык, 46), Конопля, Бондарь, Качараба, Сирота, Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Зубков (Цыганков, 79), Сикан (Мудрик, 79), Довбик (Беседин, 46).

Арбитр: Иван Бебек (Хорватия)

Стадион «Руевица» (Риека, Хорватия)

РИЕКА - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Петраков рассказал о ближайших контрольных матчах сборной Украины
Александр ПЕТРАКОВ: «Сейчас будем принимать сложные решения по составу»
Риека – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
товарищеские матчи Риека благотворительный матч сборная Украины по футболу Александр Петраков ЧМ-2022 по футболу отчеты
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи
Футбол | 17 мая 2022, 23:23 8
Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи
Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи

Команда Александра Петракова одержала еще одну победу в благотворительном матче

38-летний боксер умер после инфаркта, который у него случился в ринге
Бокс | 18 мая 2022, 08:34 2
38-летний боксер умер после инфаркта, который у него случился в ринге
38-летний боксер умер после инфаркта, который у него случился в ринге

Трагическая история в боксе

Клопп оценил шансы Ливерпуля на чемпионство в АПЛ
Футбол | 18.05.2022, 05:30
Клопп оценил шансы Ливерпуля на чемпионство в АПЛ
Клопп оценил шансы Ливерпуля на чемпионство в АПЛ
Довбик и Сикан выйдут в старте сборной Украины на матч с Риекой
Футбол | 18.05.2022, 17:55
Довбик и Сикан выйдут в старте сборной Украины на матч с Риекой
Довбик и Сикан выйдут в старте сборной Украины на матч с Риекой
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Зеленский в приподнятом настроении»
Война | 18.05.2022, 18:57
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Зеленский в приподнятом настроении»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Зеленский в приподнятом настроении»
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Hg
Ничё не понял шо там наигрывали
Будем надеяться на сборные BLM, может они нас натренируют
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть товарищеский матч Эмполи – Украина
Где смотреть товарищеский матч Эмполи – Украина
17.05.2022, 15:36 5
Футбол
Суркис рассказал, кого готов продать летом и будет ли в Динамо распродажа
Суркис рассказал, кого готов продать летом и будет ли в Динамо распродажа
17.05.2022, 19:27 5
Футбол
Петраков «отцепил» трех игроков Динамо от сборной Украины
Петраков «отцепил» трех игроков Динамо от сборной Украины
16.05.2022, 22:17 93
Футбол
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Не верю, что Зеленский будет диктатором»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Не верю, что Зеленский будет диктатором»
18.05.2022, 12:43 21
Футбол
Подробностей пока нет. Герои Мариуполя заявили, что выполнили приказ
Подробностей пока нет. Герои Мариуполя заявили, что выполнили приказ
16.05.2022, 21:45 5
Война
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
17.05.2022, 22:45 1
Хоккей
Цуренко стартовала с разгромной победы в квалификации Ролан Гаррос
Цуренко стартовала с разгромной победы в квалификации Ролан Гаррос
16.05.2022, 18:20 4
Теннис
Реал подпишет опытного вратаря и готов отпустить Лунина
Реал подпишет опытного вратаря и готов отпустить Лунина
17.05.2022, 11:10 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем