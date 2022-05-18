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  4. Довбик и Сикан выйдут в старте сборной Украины на матч с Риекой
Чемпионат мира
18 мая 2022, 17:55 | Обновлено 18 мая 2022, 18:04
868
0

Довбик и Сикан выйдут в старте сборной Украины на матч с Риекой

Встреча начнется в 19:00 по Киеву

18 мая 2022, 17:55 | Обновлено 18 мая 2022, 18:04
868
0
Довбик и Сикан выйдут в старте сборной Украины на матч с Риекой
УАФ

18 мая сборная Украины в Хорватии сыграет товарищеский матч против «Риеки».

Стартовый состав: 1. Георгий Бущан, 4. Ефим Конопля, 2. Валерий Бондарь, 16. Тарас Качараба, 3. Александр Сирота, 5. Сергей Сидорчук (к), 14. Виталий Буяльский, 19. Денис Гармаш, 20. Александр Зубков, 18. Даниил Сикан, 7. Артем Довбик.

Запасные: 6. Тарас Степаненко, 8. Александр Пихаленок, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Беседин, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 15. Виктор Цыганков, 17. Михаил Мудрик, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Поединок начнется в 19:00 по Киеву.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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